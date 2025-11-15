Рейтинг@Mail.ru
Канадец стал последним полуфиналистом итогового турнира ATP
Теннис
 
01:03 15.11.2025 (обновлено: 03:49 15.11.2025)
Канадец стал последним полуфиналистом итогового турнира ATP
Канадец стал последним полуфиналистом итогового турнира ATP - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Канадец стал последним полуфиналистом итогового турнира ATP
Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл немца Александра Зверева в третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Канадец стал последним полуфиналистом итогового турнира ATP

Оже-Альяссим обыграл Зверева и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Феликс Оже-Альяссим. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл немца Александра Зверева в третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Заключительная встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу восьмой ракетки мира. Зверев занимает третью строчку в рейтинге ATP. Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group
14 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Александр Зверев
0 : 24:66:7
Феликс Оже-Альяссим
Календарь Турнирная таблица История встреч
Оже-Альяссим выиграл два из трех матчей группового этапа и вышел в полуфинал итогового турнира ATP, где сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Занявший первое место в группе Бьорна Борга итальянец Янник Синнер (2-й номер рейтинга ATP) встретится с австралийцем Алексом де Минауром (7).
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.
