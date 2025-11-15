В Киеве и Сумской области объявили воздушная тревога

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и двух районах Сумской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, в 18.06 мск тревогу объявили в Киеве и двух районах Сумской области. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в ряде районов Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18