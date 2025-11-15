https://ria.ru/20251115/svo-2055160172.html
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.11.2025
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 495 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 270, сообщило в...
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки
Войска "Центра" уничтожили до 270 боевиков ВСУ в районе Красноармейска за сутки