Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки

"За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270-ти украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 495-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.