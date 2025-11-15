Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 15.11.2025
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.11.2025
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 495 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 270, сообщило в... РИА Новости, 15.11.2025
2025
РИА Новости
Новости
Войска "Центра" уничтожили до 495 боевиков ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 495 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 270, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270-ти украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 495-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
