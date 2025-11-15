https://ria.ru/20251115/stokgolm-2055102214.html
СМИ: из-за наезда автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека
Три человека погибли и три пострадали в результате наезда автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу, передает агентство Франс Пресс РИА Новости, 15.11.2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и три пострадали в результате наезда автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Полиция сообщила, что автобус врезался в остановку в центре Стокгольма
, а также уточнила, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
"Три человека погибли и еще трое получили ранения, когда двухэтажный автобус врезался в очередь на автобусной остановке в центре Стокгольма", - передает агентство.
Агентство добавляет со ссылкой на полицию, что водитель был задержан, и полиция начала расследование по статье "непредумышленное убийство".
Франс Пресс также приводит соболезнования премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона
в соцсети X по поводу случившегося.