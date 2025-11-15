Последствия наезда автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма. 14 ноября 2025

© Getty Images / Anadolu/Atilla Altuntas Последствия наезда автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма. 14 ноября 2025

СМИ: из-за наезда автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и три пострадали в результате наезда автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Полиция сообщила, что автобус врезался в остановку в центре Стокгольма , а также уточнила, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

"Три человека погибли и еще трое получили ранения, когда двухэтажный автобус врезался в очередь на автобусной остановке в центре Стокгольма", - передает агентство.

Агентство добавляет со ссылкой на полицию, что водитель был задержан, и полиция начала расследование по статье "непредумышленное убийство".