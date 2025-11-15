Рейтинг@Mail.ru
Форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз перенес операцию на пальце
Хоккей
 
21:42 15.11.2025
Форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз перенес операцию на пальце
Форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз перенес операцию на пальце
Форвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз перенес операцию на пальце после травмы руки, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз перенес операцию на пальце

Лучший бомбардир клуба НХЛ "Нью-Джерси" Джек Хьюз перенес операцию на пальце

Джек Хьюз - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Джек Хьюз. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Форвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз перенес операцию на пальце после травмы руки, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В субботу команда сообщила о травме американца. По данным Sportsnet, Хьюз получил повреждение в четверг во время командного ужина "Нью-Джерси". Отмечается, что игрок поскользнулся и порезал руку.
"Центральный нападающий "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз перенес успешную операцию на пальце. Ожидается, что срок восстановления перед возвращением на лед составит восемь недель, при этом повторное обследование игрока будет проведено через шесть недель", - говорится в заявлении.
С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. Сборная США, в составе которой выступает Хьюз, сыграет в группе С вместе с командами Германии, Латвии и Дании.
Хьюзу 24 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). Он является лидером команды по голам и результативным баллам.
