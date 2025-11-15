https://ria.ru/20251115/sport-2055223764.html
Форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз перенес операцию на пальце
Форвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз перенес операцию на пальце после травмы руки, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
