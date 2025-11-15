https://ria.ru/20251115/sport-2055204422.html
Степанова рассказала, почему в Москве выступила лучше, чем в Красноярске
Степанова рассказала, почему в Москве выступила лучше, чем в Красноярске - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Степанова рассказала, почему в Москве выступила лучше, чем в Красноярске
Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, рассказала журналистам, что они не были готовы ко второму этапу серии Гран-при в...
Степанова рассказала, почему в Москве выступила лучше, чем в Красноярске
Степанова: в Красноярске вышли недоделанные, сегодня мы с Букиным довольны
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, рассказала журналистам, что они не были готовы ко второму этапу серии Гран-при в Красноярске, отметив, что они остались довольны прокатом ритм-танца в Москве.
Степанова и Букин лидируют после ритмического танца на четвертом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Дуэт получил 84,32 балла. На второй позиции расположились Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (73,39), третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).
"На этапе в Красноярске мы вышли недоделанные, не совсем готовые. Плюс первый старт накладывал определенные обязательства. Сегодня мы довольны, было больше скорости, эмоциональности, взаимодействия. Катались, смотря друг другу глаза в глаза, обменивались энергией. Но еще есть над чем работать", - сказала Степанова.
"Нравится тенденция, что мы улучшились. Смогли исправить большинство ошибок за короткий срок. Но нет предела совершенству", - добавил Букин.