Фигурное катание
 
18:50 15.11.2025
Степанова рассказала, почему в Москве выступила лучше, чем в Красноярске
фигурное катание
москва
красноярск
россия
иван букин (фигурное катание)
москва, красноярск, россия, иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Москва, Красноярск, Россия, Иван Букин (фигурное катание)
Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, рассказала журналистам, что они не были готовы ко второму этапу серии Гран-при в Красноярске, отметив, что они остались довольны прокатом ритм-танца в Москве.
Степанова и Букин лидируют после ритмического танца на четвертом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Дуэт получил 84,32 балла. На второй позиции расположились Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (73,39), третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).
"На этапе в Красноярске мы вышли недоделанные, не совсем готовые. Плюс первый старт накладывал определенные обязательства. Сегодня мы довольны, было больше скорости, эмоциональности, взаимодействия. Катались, смотря друг другу глаза в глаза, обменивались энергией. Но еще есть над чем работать", - сказала Степанова.
"Нравится тенденция, что мы улучшились. Смогли исправить большинство ошибок за короткий срок. Но нет предела совершенству", - добавил Букин.
