Рейтинг@Mail.ru
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:33 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/sport-2055202138.html
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве
Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритмического танца на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T18:33:00+03:00
2025-11-15T18:33:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
пекин
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052629910_525:0:3132:1467_1920x0_80_0_0_71802ed4af73435d4dedc3521472cffe.jpg
/20251113/kostyleva-2054850150.html
россия
москва
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052629910_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_9b35039c4250b547bb2b3ce4a315efb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, пекин, александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Пекин, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание), Зимние Олимпийские игры 2026
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве

Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритмического танца на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
За свой прокат пара получила 84,32 балла. На второй позиции расположились Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (73,39), третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).
Степанова и Букин - четырехкратные чемпионы России в танцах на льду, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы. Дуэт принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Произвольный танец дуэты представят в воскресенье.
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
13 ноября, 19:35
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваПекинАлександра Степанова (фигурное катание)Иван Букин (фигурное катание)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала