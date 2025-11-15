https://ria.ru/20251115/sport-2055202138.html
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве
Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при России в Москве
Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритмического танца на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
