17:31 15.11.2025
Кондратюк оценил прокат на этапе Гран-при России в Москве
Кондратюк оценил прокат на этапе Гран-при России в Москве
Фигурист Марк Кондратюк заявил, что считает прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве лучшим в сезоне. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
марк кондратюк, евгений семененко
Фигурное катание, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Марк Кондратюк заявил, что считает прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве лучшим в сезоне.
После короткой программы лидирует Евгений Семененко, который получил за свой прокат 96,75 балла. На второй позиции располагается Кондратюк (96,42), третьим идет Роман Савосин (90,22).
"Честно, эмоции положительные, ведь есть риск, что музыка не зазвучит, но я никогда не попадал в такую глупую ситуацию. Когда музыка заиграла - полбеды исчерпали себя. Если серьезно, по элементам был лучший прокат в этом сезоне, и по настроению тоже. Каждый прыжок как будто черта, как в игре: ты ее закрываешь и идешь на новый уровень", - сказал Кондратюк журналистам.
"Катаю эту программу уже в четвертый раз. Каждый раз получал удовольствие, даже когда по элементам не все удавалось. Уныние в этой программе непозволительно. Магия держится за счет иронии, улыбки, саркастичности. В программах такого типа нельзя не держать лицо", - добавил он.
Гимнастка Лала Крамаренко на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Крамаренко назвала "гения фигурного катания"
Фигурное катаниеМарк КондратюкЕвгений Семененко
 
