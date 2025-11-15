Кондратюк оценил прокат на этапе Гран-при России в Москве

"Катаю эту программу уже в четвертый раз. Каждый раз получал удовольствие, даже когда по элементам не все удавалось. Уныние в этой программе непозволительно. Магия держится за счет иронии, улыбки, саркастичности. В программах такого типа нельзя не держать лицо", - добавил он.