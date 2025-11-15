https://ria.ru/20251115/sport-2055196257.html
Кондратюк оценил прокат на этапе Гран-при России в Москве
Фигурист Марк Кондратюк заявил, что считает прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве лучшим в сезоне. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T17:31:00+03:00
2025-11-15T17:31:00+03:00
2025-11-15T17:31:00+03:00
фигурное катание
марк кондратюк
евгений семененко
спорт
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Марк Кондратюк заявил, что считает прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве лучшим в сезоне.
После короткой программы лидирует Евгений Семененко
, который получил за свой прокат 96,75 балла. На второй позиции располагается Кондратюк (96,42), третьим идет Роман Савосин (90,22).
"Честно, эмоции положительные, ведь есть риск, что музыка не зазвучит, но я никогда не попадал в такую глупую ситуацию. Когда музыка заиграла - полбеды исчерпали себя. Если серьезно, по элементам был лучший прокат в этом сезоне, и по настроению тоже. Каждый прыжок как будто черта, как в игре: ты ее закрываешь и идешь на новый уровень", - сказал Кондратюк
журналистам.
"Катаю эту программу уже в четвертый раз. Каждый раз получал удовольствие, даже когда по элементам не все удавалось. Уныние в этой программе непозволительно. Магия держится за счет иронии, улыбки, саркастичности. В программах такого типа нельзя не держать лицо", - добавил он.