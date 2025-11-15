Рейтинг@Mail.ru
Футболисты юношеской сборной России обыграли сербов в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Футбол
 
16:53 15.11.2025
Футболисты юношеской сборной России обыграли сербов в товарищеском матче
Сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) обыграла сверстников из Сербии в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
спорт, юношеская сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Юношеская сборная России по футболу
Футболисты юношеской сборной России обыграли сербов в товарищеском матче

Юношеская сборная России по футболу обыграла сербов в товарищеском матче

© Фото : Пресс-служба РФСЮношеская сборная России по футболу
Юношеская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Пресс-служба РФС
Юношеская сборная России по футболу. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) обыграла сверстников из Сербии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в субботу в сербском городе Стара-Пазова, завершилась победой россиян со счетом 3:2. В составе победителей отличились Демид Фарафонов (11-я минута), Никита Кочанов (76) и Олег Семизаров (82). У проигравшей команды мячи забили Неманья Миркович (70) и Филип Матияшевич (88).
Первый матч, который состоялся 12 октября в Стара-Пазове, также завершился со счетом 3:2 в пользу юношеской сборной России. Отличились Даниил Киселев (11), Вадим Шилов (36) и Степан Садчиков (79).
