Футболисты юношеской сборной России обыграли сербов в товарищеском матче

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) обыграла сверстников из Сербии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в субботу в сербском городе Стара-Пазова, завершилась победой россиян со счетом 3:2. В составе победителей отличились Демид Фарафонов (11-я минута), Никита Кочанов (76) и Олег Семизаров (82). У проигравшей команды мячи забили Неманья Миркович (70) и Филип Матияшевич (88).