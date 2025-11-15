Рейтинг@Mail.ru
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
15:40 15.11.2025
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы
Восстановившаяся после травмы фигуристка Алина Горбачева рассказала журналистам, что приступила к прыжковым тренировкам две недели назад. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
фигурное катание
москва
россия
пекин
алина горбачева
аделия петросян
ксения гущина
москва
россия
пекин
москва, россия, пекин, алина горбачева, аделия петросян, ксения гущина
Фигурное катание, Москва, Россия, Пекин, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Ксения Гущина
Алина Горбачева
Алина Горбачева. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Восстановившаяся после травмы фигуристка Алина Горбачева рассказала журналистам, что приступила к прыжковым тренировкам две недели назад.
В субботу в Москве стартовал четвертый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Аделия Петросян, которая получила за свой прокат 78,83 балла. На второй позиции располагается Горбачева (68,86), третьей идет Ксения Гущина (68.07).
"Ощущения после проката смешанные. Рада, что вышла в сезон и на публику, но получилось далеко не все. В любом случае буду бороться до конца. Хотелось поскорее выступить, несмотря на травму. На лед вышла только три недели назад и две недели назад начала прыгать, втягиваться было сложновато", - сказала Горбачева.
"Падение перед прокатом выбило. При приземлении попала в след, сильно упала на бедро, это сбило концентрацию. Но это опыт. Буду учиться, чтобы такие моменты не влияли. Контент на произвольную программу будем обсуждать с тренерами, но бороться будем до конца", - добавила она.
В начале сезона 18-летняя спортсменка получила травму при подготовке к олимпийскому отборочному турниру в Пекине. Фигуристка столкнулась с другим спортсменом на тренировке, из-за чего получила глубокий порез левой ноги, на который врачи наложили швы. В октябре спортсменка вновь получила травму.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
9 ноября, 20:00
 
