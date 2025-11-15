Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Восстановившаяся после травмы фигуристка Алина Горбачева рассказала журналистам, что приступила к прыжковым тренировкам две недели назад.

"Ощущения после проката смешанные. Рада, что вышла в сезон и на публику, но получилось далеко не все. В любом случае буду бороться до конца. Хотелось поскорее выступить, несмотря на травму. На лед вышла только три недели назад и две недели назад начала прыгать, втягиваться было сложновато", - сказала Горбачева.

"Падение перед прокатом выбило. При приземлении попала в след, сильно упала на бедро, это сбило концентрацию. Но это опыт. Буду учиться, чтобы такие моменты не влияли. Контент на произвольную программу будем обсуждать с тренерами, но бороться будем до конца", - добавила она.