https://ria.ru/20251115/sport-2055182844.html
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы
Восстановившаяся после травмы фигуристка Алина Горбачева рассказала журналистам, что приступила к прыжковым тренировкам две недели назад. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T15:40:00+03:00
2025-11-15T15:40:00+03:00
2025-11-15T15:40:00+03:00
фигурное катание
москва
россия
пекин
алина горбачева
аделия петросян
ксения гущина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044834079_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_4180e2b0bf74e2a809e06559580ae911.jpg
/20251109/tutberidze-2053817401.html
москва
россия
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044834079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3c51894c1dbabc8b773d09b98b08a22e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, пекин, алина горбачева, аделия петросян, ксения гущина
Фигурное катание, Москва, Россия, Пекин, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Ксения Гущина
Горбачева поделилась, как проходит восстановление после травмы
Горбачева: начала прыгать две недели назад после восстановления от травмы
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Восстановившаяся после травмы фигуристка Алина Горбачева рассказала журналистам, что приступила к прыжковым тренировкам две недели назад.
В субботу в Москве
стартовал четвертый этап серии Гран-при России
по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Аделия Петросян
, которая получила за свой прокат 78,83 балла. На второй позиции располагается Горбачева
(68,86), третьей идет Ксения Гущина
(68.07).
"Ощущения после проката смешанные. Рада, что вышла в сезон и на публику, но получилось далеко не все. В любом случае буду бороться до конца. Хотелось поскорее выступить, несмотря на травму. На лед вышла только три недели назад и две недели назад начала прыгать, втягиваться было сложновато", - сказала Горбачева.
"Падение перед прокатом выбило. При приземлении попала в след, сильно упала на бедро, это сбило концентрацию. Но это опыт. Буду учиться, чтобы такие моменты не влияли. Контент на произвольную программу будем обсуждать с тренерами, но бороться будем до конца", - добавила она.
В начале сезона 18-летняя спортсменка получила травму при подготовке к олимпийскому отборочному турниру в Пекине
. Фигуристка столкнулась с другим спортсменом на тренировке, из-за чего получила глубокий порез левой ноги, на который врачи наложили швы. В октябре спортсменка вновь получила травму.