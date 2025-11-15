Рейтинг@Mail.ru
"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
15:31 15.11.2025
"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
Архангельский "Водник" обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
/20251112/match-2054476391.html
2025
Новости
спорт, водник, старт (нижний новгород)
Спорт, Водник, Старт (Нижний Новгород)
"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди

"Водник" со счетом 6:2 обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди

© Фото : Пресс-служба ХК "Водник"Хоккеисты клуба "Водник"
Хоккеисты клуба Водник - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Водник"
Хоккеисты клуба "Водник". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Архангельский "Водник" обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в субботу в Архангельске, закончилась со счетом 6:2. В составе победителей отличились хет-трик оформил Евгений Дергаев (44, 56, 76-я минуты), также отличились Павел Пожилов (18), Андрей Долгих (34) и Илья Насекин (62). Голы гостей на счету Вячеслава Вдовенко (57) и Дениса Игошина (88).
"Водник" одержал вторую победу подряд на старте сезона и, набрав шесть очков, идет на втором месте в таблице, которую возглавляет хабаровский "СКА-Нефтяник" (шесть очков). "Старт" (0) располагается на 11-й позиции.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Саяны" (Абакан) - 7:3;
"Динамо" (Москва) - "Родина" (Киров) - 10:2.
"СКА-Нефтяник" обыграл "Саяны" в матче открытия ЧР по хоккею с мячом
12 ноября, 14:19
Спорт
 
СпортВодникСтарт (Нижний Новгород)
 
