"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Архангельский "Водник" обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в субботу в Архангельске, закончилась со счетом 6:2. В составе победителей отличились хет-трик оформил Евгений Дергаев (44, 56, 76-я минуты), также отличились Павел Пожилов (18), Андрей Долгих (34) и Илья Насекин (62). Голы гостей на счету Вячеслава Вдовенко (57) и Дениса Игошина (88).
"Водник
" одержал вторую победу подряд на старте сезона и, набрав шесть очков, идет на втором месте в таблице, которую возглавляет хабаровский "СКА-Нефтяник" (шесть очков). "Старт
" (0) располагается на 11-й позиции.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Саяны" (Абакан) - 7:3;
"Динамо" (Москва) - "Родина" (Киров) - 10:2.