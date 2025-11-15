"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Архангельский "Водник" обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в субботу в Архангельске, закончилась со счетом 6:2. В составе победителей отличились хет-трик оформил Евгений Дергаев (44, 56, 76-я минуты), также отличились Павел Пожилов (18), Андрей Долгих (34) и Илья Насекин (62). Голы гостей на счету Вячеслава Вдовенко (57) и Дениса Игошина (88).