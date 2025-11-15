Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян рассказала, что очень нервничала на разминке перед четвертым этапом Гран-при России в Москве, но тренер спортсменки Этери Тутберидзе похвалила ее после проката.

"Сейчас абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката. Все получилось достаточно хорошо. Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказали, что я молодец и все хорошо. Этери Георгиевна рассказала, что больше всего переживала за твизл, который я сорвала в Магнитогорске , поэтому на него была особая концентрация", - сказала Петросян журналистам.

"Очень нервничала перед разминкой. Было страшновато, видимо, воспоминания о Магнитогорске нахлынули, но я очень хорошо размялась, подуспокоилась и вышла на прокат. Всегда ориентируюсь больше на комментарии тренеров и свои ощущения. Баллы - это приятный бонус", - добавила она.