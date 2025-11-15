Рейтинг@Mail.ru
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:26 15.11.2025 (обновлено: 16:33 16.11.2025)
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Фигуристка Аделия Петросян рассказала, что очень нервничала на разминке перед четвертым этапом Гран-при России в Москве, но тренер спортсменки Этери Тутберидзе... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
россия
москва
аделия петросян
этери тутберидзе
алина горбачева
фигурное катание
россия, москва, аделия петросян, этери тутберидзе, алина горбачева
Россия, Москва, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Алина Горбачева, Фигурное катание
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом

Петросян: очень нервничала на этапе, но Тутберидзе похвалила после проката

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян рассказала, что очень нервничала на разминке перед четвертым этапом Гран-при России в Москве, но тренер спортсменки Этери Тутберидзе похвалила ее после проката.
Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве. За свой прокат в субботу Петросян получила 78,83 балла. На второй позиции расположилась Алина Горбачева (68,86), третьей идет Ксения Гущина (68.07).
"Сейчас абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката. Все получилось достаточно хорошо. Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказали, что я молодец и все хорошо. Этери Георгиевна рассказала, что больше всего переживала за твизл, который я сорвала в Магнитогорске, поэтому на него была особая концентрация", - сказала Петросян журналистам.
"Очень нервничала перед разминкой. Было страшновато, видимо, воспоминания о Магнитогорске нахлынули, но я очень хорошо размялась, подуспокоилась и вышла на прокат. Всегда ориентируюсь больше на комментарии тренеров и свои ощущения. Баллы - это приятный бонус", - добавила она.
Петросян не стала раскрывать контент на произвольную программу. "Один раз уже говорила про четверные - они не получились. Больше про них не говорю", - отметила 18-летняя фигуристка.
Фигурное катание
 
