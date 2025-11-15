https://ria.ru/20251115/sport-2055180529.html
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Фигуристка Аделия Петросян рассказала, что очень нервничала на разминке перед четвертым этапом Гран-при России в Москве, но тренер спортсменки Этери Тутберидзе
2025-11-15T15:26:00+03:00
2025-11-15T15:26:00+03:00
2025-11-16T16:33:00+03:00
россия
москва
аделия петросян
этери тутберидзе
алина горбачева
фигурное катание
россия
москва
Петросян рассказала, как справилась с волнением перед прокатом
Петросян: очень нервничала на этапе, но Тутберидзе похвалила после проката
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян рассказала, что очень нервничала на разминке перед четвертым этапом Гран-при России в Москве, но тренер спортсменки Этери Тутберидзе похвалила ее после проката.
Петросян
лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России
в Москве
. За свой прокат в субботу Петросян получила 78,83 балла. На второй позиции расположилась Алина Горбачева
(68,86), третьей идет Ксения Гущина
(68.07).
"Сейчас абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката. Все получилось достаточно хорошо. Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказали, что я молодец и все хорошо. Этери Георгиевна рассказала, что больше всего переживала за твизл, который я сорвала в Магнитогорске
, поэтому на него была особая концентрация", - сказала Петросян журналистам.
"Очень нервничала перед разминкой. Было страшновато, видимо, воспоминания о Магнитогорске нахлынули, но я очень хорошо размялась, подуспокоилась и вышла на прокат. Всегда ориентируюсь больше на комментарии тренеров и свои ощущения. Баллы - это приятный бонус", - добавила она.
Петросян не стала раскрывать контент на произвольную программу. "Один раз уже говорила про четверные - они не получились. Больше про них не говорю", - отметила 18-летняя фигуристка.