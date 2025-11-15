Рейтинг@Mail.ru
Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец"
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:09 15.11.2025
Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец"
Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец"
Внесенной в базу украинского ресурса "Миротворец" российской фигуристке Аделии Петросян не стоит обращать внимания на данную ситуацию и надо спокойно готовиться РИА Новости Спорт, 15.11.2025
фигурное катание
спорт
россия
пекин
италия
аделия петросян
дмитрий свищев
алина горбачева
спорт, россия, пекин, италия, аделия петросян, дмитрий свищев, алина горбачева, госдума рф
Фигурное катание, Спорт, Россия, Пекин, Италия, Аделия Петросян, Дмитрий Свищев, Алина Горбачева, Госдума РФ
Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец"

Свищев о включении Петросян в "Миротворец": это филькина грамота

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Внесенной в базу украинского ресурса "Миротворец" российской фигуристке Аделии Петросян не стоит обращать внимания на данную ситуацию и надо спокойно готовиться к Олимпийским играм, так как это бесполезная структура, не имеющая никакого влияния в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее стало известно, что фигуристки Петросян и Алина Горбачева внесены в списки организации. "Миротворец" обвинил 18-летних спортсменок в "посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины". В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине, завоевав право участвовать в Олимпиаде-2026. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025) в одиночном катании.
"Все очень просто. Этот сайт уже так всех достал своей бесполезностью и ненужностью, что о них периодически забывают. И когда им перестают платить зарплату или урезают какие-то программы, то они судорожно ищут, кого бы еще включить в этот список. И вносят в него тех, кто более-менее популярен в нашей стране и за рубежом. А сейчас они ввели туда Петросян, потому что она одна из немногих наших надежд на Олимпийских играх", - сказал Свищев.
"Мало наших ребят допустили к участию в Олимпиаде, и они думают, что мы будем как-то нервничать и переживать. А на самом деле к этой ситуации надо относиться спокойно. Это совершенно бесполезная и ничего не стоящая структура, и ее санкции и списки - филькина грамота. Так что Аделии надо с ясной головой готовиться к соревнованиям в Италии и не обращать никакого внимания на глупых людей", - подчеркнул собеседник агентства.
Фигурное катаниеСпортРоссияПекинИталияАделия ПетросянДмитрий СвищевАлина ГорбачеваГосдума РФ
 
