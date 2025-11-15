Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Внесенной в базу украинского ресурса "Миротворец" российской фигуристке Аделии Петросян не стоит обращать внимания на данную ситуацию и надо спокойно готовиться к Олимпийским играм, так как это бесполезная структура, не имеющая никакого влияния в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее стало известно, что фигуристки Петросян и Алина Горбачева внесены в списки организации. "Миротворец" обвинил 18-летних спортсменок в "посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины". В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине, завоевав право участвовать в Олимпиаде-2026. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025) в одиночном катании.
"Все очень просто. Этот сайт уже так всех достал своей бесполезностью и ненужностью, что о них периодически забывают. И когда им перестают платить зарплату или урезают какие-то программы, то они судорожно ищут, кого бы еще включить в этот список. И вносят в него тех, кто более-менее популярен в нашей стране и за рубежом. А сейчас они ввели туда Петросян, потому что она одна из немногих наших надежд на Олимпийских играх", - сказал Свищев.
"Мало наших ребят допустили к участию в Олимпиаде, и они думают, что мы будем как-то нервничать и переживать. А на самом деле к этой ситуации надо относиться спокойно. Это совершенно бесполезная и ничего не стоящая структура, и ее санкции и списки - филькина грамота. Так что Аделии надо с ясной головой готовиться к соревнованиям в Италии и не обращать никакого внимания на глупых людей", - подчеркнул собеседник агентства.