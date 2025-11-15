Свищев прокомментировал включение Петросян в "Миротворец"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Внесенной в базу украинского ресурса "Миротворец" российской фигуристке Аделии Петросян не стоит обращать внимания на данную ситуацию и надо спокойно готовиться к Олимпийским играм, так как это бесполезная структура, не имеющая никакого влияния в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.