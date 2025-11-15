Захарова прокомментировала отказ МОК в аккредитации РИА Новости

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости отказ агентству в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, заявив, что Международный олимпийский комитет (МОК) выдумывает несуществующие причины для отказа журналистам.

В пятницу стало известно, что МОК отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.

"Однако, если раньше МОК с напускной стыдливостью и неловкостью ссылался на позицию страны-хозяйки, то теперь он сам выдумывает несуществующие причины, по которым отказывает в доступе к соревнованиям нашим корреспондентам", - сказала Захарова РИА Новости.

"Приводимый им аргумент, что "ряд других российских журналистов уже получил аккредитацию на Олимпиаду-2026", выглядит даже для стороннего наблюдателя смехотворным по форме и позорным по содержанию", - добавила она.