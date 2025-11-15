Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала отказ МОК в аккредитации РИА Новости
14:43 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/sport-2055173739.html
Захарова прокомментировала отказ МОК в аккредитации РИА Новости
Захарова прокомментировала отказ МОК в аккредитации РИА Новости
2025
Захарова прокомментировала отказ МОК в аккредитации РИА Новости

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости отказ агентству в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, заявив, что Международный олимпийский комитет (МОК) выдумывает несуществующие причины для отказа журналистам.
В пятницу стало известно, что МОК отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.
"Однако, если раньше МОК с напускной стыдливостью и неловкостью ссылался на позицию страны-хозяйки, то теперь он сам выдумывает несуществующие причины, по которым отказывает в доступе к соревнованиям нашим корреспондентам", - сказала Захарова РИА Новости.
"Приводимый им аргумент, что "ряд других российских журналистов уже получил аккредитацию на Олимпиаду-2026", выглядит даже для стороннего наблюдателя смехотворным по форме и позорным по содержанию", - добавила она.
По словам Захаровой, "это нелепая отговорка есть не что иное, как очередное проявление русофобской позиции, которую сознательно и последовательно пропагандирует эта структура с самыми плачевными последствиями для олимпийского движения и идеалов олимпизма, в основе которых - полный отказ от политиканства в спорте, в том числе в спорте высоких достижений".
