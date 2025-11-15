Захарова высказалась об отказе в аккредитации РИА Новости на Олимпиаду

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости отказ агентству в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, заявив, что Международный олимпийский комитет (МОК) пренебрегает принципами олимпийского движения ради русофобии Запада.

В пятницу стало известно, что МОК отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии . В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.

"МОК по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада", - сказала Захарова агентству в субботу.

"По вине этой структуры российские журналисты уже не в первый раз сталкиваются с подобными ограничениями при освещении спортивных событий глобального масштаба, таких как Олимпийские игры", - отметила она.

По словам Захаровой, в 2024 году оргкомитет парижской Олимпиады отказал в аккредитации ряду российских журналистов, в том числе из РИА Новости Спорт и МИЦ "Известия", сославшись на решение французских властей.