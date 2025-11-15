Рейтинг@Mail.ru
14:37 15.11.2025 (обновлено: 14:52 15.11.2025)
Захарова высказалась об отказе в аккредитации РИА Новости на Олимпиаду
Захарова высказалась об отказе в аккредитации РИА Новости на Олимпиаду
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, мария захарова, спорт
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Мария Захарова, Спорт
Захарова высказалась об отказе в аккредитации РИА Новости на Олимпиаду

Захарова: МОК пренебрегает олимпийскими принципами ради русофобии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости отказ агентству в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, заявив, что Международный олимпийский комитет (МОК) пренебрегает принципами олимпийского движения ради русофобии Запада.
В пятницу стало известно, что МОК отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.
"МОК по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада", - сказала Захарова агентству в субботу.
"По вине этой структуры российские журналисты уже не в первый раз сталкиваются с подобными ограничениями при освещении спортивных событий глобального масштаба, таких как Олимпийские игры", - отметила она.
По словам Захаровой, в 2024 году оргкомитет парижской Олимпиады отказал в аккредитации ряду российских журналистов, в том числе из РИА Новости Спорт и МИЦ "Известия", сославшись на решение французских властей.
"Всякий раз руководящие органы олимпийского движения прикрывались позицией страны, принимающей мировые состязания, позиционируя себя в качестве безропотного исполнителя", - напомнила она.
