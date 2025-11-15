МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Штурмовые отряды российских ВС продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1505 военнослужащих, следует из сводки МО.

ВС РФ успешно уничтожают ВСУ

Российская армия освободило село Яблоково в Запорожской области , сообщило Минобороны РФ.

Российские военнослужащие сорвали две контратаки в Харьковской области , которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои подразделения, уничтожены десять боевиков, сообщило МО.

Минобороны добавило, что российские военные за сутки нанесли поражение аэродрому ВСУ и объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского ВПК.

Российские подразделения группировки "Центр" начали зачистку поселка Ровное в ДНР , отражены семь атак по деблокированию ВСУ в районе Красноармейска , отметило МО.

Минобороны добавило, что ВС РФ взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более 6 квадратных километров в Запорожской области.

Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье, подчеркнуло МО.

Российские военные группировки "Восток" в боях за Яблоково уничтожили большое количество боевиков и автомобильной техники ВСУ, следует из предоставленного Минобороны РФ видео.

ВС РФ ударами дронов уничтожили порядка 50 единиц бронетехники, в том числе западной, на магистрали снабжения ВСУ в ДНР в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское, соответствующие кадры опубликовало МО.

Ведется охота за активами РФ

Президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в 5 миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, допустили в бюджетном управлении конгресса.

Рink Floyd и Украина

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал киевский режим нацистским и заявил, что никакой демократии на Украине давно нет. Он добавил, что воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется.

ВСУ не хотят воевать

Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Сидельник рассказал РИА Новости, как в Львовской области его принудительно мобилизовали, несмотря на туберкулез.

Порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

Трамп снова надеется на мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором. Конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом на тот момент, заявил Дональд Трамп. Президент США отметил, что Соединенные Штаты используют давление для урегулирования конфликта вокруг Украины. Трамп подчеркнул, что завершил уже восемь войн, и ему осталось добиться урегулирования на Украине. Президент США добавил, что рассчитывал на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным как на фактор быстрого завершения конфликта на Украине.

Диалог Трампа с Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Советник президента США при его первом сроке руководства страной Майкл Флинн заявил, что "война на Украине была проиграна", а США должны немедленно найти выход из этой катастрофической для них ситуации и пересмотреть все решения, принятые при экс-президенте Джо Байдене

ВСУ сдаются в плен

Деморализованные боевики 57-й бригады ВСУ на харьковском направлении массово сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

