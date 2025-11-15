Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 15 ноября: ВС России продолжают наступать под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 15.11.2025
Спецоперация, 15 ноября: ВС России продолжают наступать под Купянском
Спецоперация, 15 ноября: ВС России продолжают наступать под Купянском - РИА Новости, 15.11.2025
Спецоперация, 15 ноября: ВС России продолжают наступать под Купянском
Штурмовые отряды российских ВС продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
майкл флинн
вооруженные силы украины
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Майкл Флинн, Вооруженные силы Украины, Pink Floyd, Верховная Рада Украины, В мире

Спецоперация, 15 ноября: ВС России продолжают наступать под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Штурмовые отряды российских ВС продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1505 военнослужащих, следует из сводки МО.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2025

ВС РФ успешно уничтожают ВСУ

Российская армия освободило село Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Российские военнослужащие сорвали две контратаки в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои подразделения, уничтожены десять боевиков, сообщило МО.
Минобороны добавило, что российские военные за сутки нанесли поражение аэродрому ВСУ и объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского ВПК.
Российские подразделения группировки "Центр" начали зачистку поселка Ровное в ДНР, отражены семь атак по деблокированию ВСУ в районе Красноармейска, отметило МО.
Минобороны добавило, что ВС РФ взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более 6 квадратных километров в Запорожской области.
Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье, подчеркнуло МО.
Российские военные группировки "Восток" в боях за Яблоково уничтожили большое количество боевиков и автомобильной техники ВСУ, следует из предоставленного Минобороны РФ видео.
ВС РФ ударами дронов уничтожили порядка 50 единиц бронетехники, в том числе западной, на магистрали снабжения ВСУ в ДНР в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское, соответствующие кадры опубликовало МО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Российская армия взяла под контроль Яблоково в Запорожской области
12:11

Ведется охота за активами РФ

Президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в 5 миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, допустили в бюджетном управлении конгресса.

Рink Floyd и Украина

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал киевский режим нацистским и заявил, что никакой демократии на Украине давно нет. Он добавил, что воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется.

ВСУ не хотят воевать

Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Сидельник рассказал РИА Новости, как в Львовской области его принудительно мобилизовали, несмотря на туберкулез.
Порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров
14:29

Трамп снова надеется на мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором. Конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом на тот момент, заявил Дональд Трамп. Президент США отметил, что Соединенные Штаты используют давление для урегулирования конфликта вокруг Украины. Трамп подчеркнул, что завершил уже восемь войн, и ему осталось добиться урегулирования на Украине. Президент США добавил, что рассчитывал на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным как на фактор быстрого завершения конфликта на Украине.
Диалог Трампа с Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Советник президента США при его первом сроке руководства страной Майкл Флинн заявил, что "война на Украине была проиграна", а США должны немедленно найти выход из этой катастрофической для них ситуации и пересмотреть все решения, принятые при экс-президенте Джо Байдене.

ВСУ сдаются в плен

Деморализованные боевики 57-й бригады ВСУ на харьковском направлении массово сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Деньги для Киева

Эстония решила выделить для Украины 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink с целью способствовать продолжению боевых действий, сообщило эстонское министерство обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
