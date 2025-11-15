https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055181293.html
Российские дроны уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР
Российские дроны уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.11.2025
Российские дроны уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР
ВС РФ ударами дронов уничтожили порядка 50 единиц бронетехники, в том числе западной, на магистрали снабжения ВСУ в ДНР в треугольнике городов... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:29:00+03:00
2025-11-15T15:29:00+03:00
2025-11-15T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055180826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2aa0d330ce0ad80881b206fca2f0217e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055180826_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98fcbef7f1848db025c44debb278997e.jpg
Уничтожение бронетехники ВСУ в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское
Порядка 50 единиц бронетехники противника уничтожили российские операторы БПЛА в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское. Минобороны показало кадры последствий удачной охоты центра "Рубикон" и подразделений "Центра" на путях снабжения снабжения ВСУ.
2025-11-15T15:29
true
PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР
Дроны ВС РФ уничтожили 50 единиц бронетехники на магистрали снабжения ВСУ в ДНР