Российские дроны уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 15.11.2025 (обновлено: 15:30 15.11.2025)
Российские дроны уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
Уничтожение бронетехники ВСУ в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское
Порядка 50 единиц бронетехники противника уничтожили российские операторы БПЛА в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское. Минобороны показало кадры последствий удачной охоты центра "Рубикон" и подразделений "Центра" на путях снабжения снабжения ВСУ.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ВС РФ ударами дронов уничтожили порядка 50 единиц бронетехники, в том числе западной, на магистрали снабжения ВСУ в ДНР в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
"Ударами операторов FPV-дронов только в данном районе (треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское - ред.) было уничтожено порядка 50 единиц бронетехники противника, большая часть из которой - иностранного производства", - говорится в сообщении министерства.
На кадрах объективного контроля были идентифицированы выгоревшие остовы американских броневиков MaxxPro, Stryker, бронеавтомобилей HMMWV (Humvee), бронетранспортеров М113, канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, английского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla, подчеркнуло МО.
