Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцам группировки российских войск "Восток" на запорожском направлении помогает необычный напарник - кот по кличке Маркиз, который сопровождает подразделение на боевых задачах и заранее чувствует приближение вражеских дронов, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Чукча".

"У нас есть кот Маркиз, он постоянно с нами ездит на боевые задачи. Мы ему сделали специальную сумку, сами вышивали, долго придумывали. Он туда прыгает, стоит, голову высовывает - наблюдает, что происходит вокруг", - рассказал он.

Боец отметил, что особенно ценным кот становится в моменты, когда над позицией может появиться разведывательный или ударный беспилотник.