https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055120548.html
Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец
Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 15.11.2025
Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец
Бойцам группировки российских войск "Восток" на запорожском направлении помогает необычный напарник - кот по кличке Маркиз, который сопровождает подразделение... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T05:47:00+03:00
2025-11-15T05:47:00+03:00
2025-11-15T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055105096.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f1c0a48ffeb2cabec37f7b7cc033e1ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец
Кот по кличке Маркиз помогает бойцам РФ замечать приближение вражеских дронов
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцам группировки российских войск "Восток" на запорожском направлении помогает необычный напарник - кот по кличке Маркиз, который сопровождает подразделение на боевых задачах и заранее чувствует приближение вражеских дронов, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Чукча".
"У нас есть кот Маркиз, он постоянно с нами ездит на боевые задачи. Мы ему сделали специальную сумку, сами вышивали, долго придумывали. Он туда прыгает, стоит, голову высовывает - наблюдает, что происходит вокруг", - рассказал он.
Боец отметил, что особенно ценным кот становится в моменты, когда над позицией может появиться разведывательный или ударный беспилотник.
"Когда приближаются разведдроны или FPV (ударные дроны - ред.), Маркиза начинает трясти, в сумке прямо слышно. Задняя лапка у него начинает стучать. Он как наш "Булат" (детектор дрона - ред.), у детектора две антенны, а у него два маленьких уха", - добавил "Чукча".