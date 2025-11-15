https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055118969.html
Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожают технику ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
запорожская область
россия
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожают технику ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области
операторы FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, подразделения БПС отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского соединения ВДВ
из состава группировки войск "Днепр" продолжают демонстрировать высокую эффективность в применении ударных беспилотных систем. Операторы FPV-дронов разведчиков-десантников ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ
", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что, выполняя разведывательные задачи в районе населенных пунктов Степногорск и Приморское в Запорожской области, операторы БПЛА обнаружили движущийся пикап ВСУ с установкой РСЗО.
"Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил автомобиль противника. Затем операторы дрона-"камикадзе" серией ударов поразили пусковую установку и салон автомобиля, в результате чего кустарный "пикап-РСЗО" противника был уничтожен", - сообщили в МО РФ
.
По данным ведомства, в ходе очередного разведывательно-боевого вылета воздушная разведка выявила передвижение противника на багги к передовым позициям. Ударом FPV-дрона транспорт с пехотой ВСУ был уничтожен.
"Также на одном из участков линии боевого соприкосновения ударом дрона-"камикадзе" новороссийских десантников была уничтожена роботизированная платформа (наземный робототехнический комплекс) противника, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и материальных средств", - дополнили в МО РФ.