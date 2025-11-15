Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 15.11.2025
Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области
Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожают технику ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области

Расчеты БПЛА десантников уничтожили технику ВСУ на Ореховском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожают технику ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, подразделения БПС отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают демонстрировать высокую эффективность в применении ударных беспилотных систем. Операторы FPV-дронов разведчиков-десантников ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая
Командир рассказал об уничтожении трех боевиков ВСУ за распитием чая
Уточняется, что, выполняя разведывательные задачи в районе населенных пунктов Степногорск и Приморское в Запорожской области, операторы БПЛА обнаружили движущийся пикап ВСУ с установкой РСЗО.
"Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил автомобиль противника. Затем операторы дрона-"камикадзе" серией ударов поразили пусковую установку и салон автомобиля, в результате чего кустарный "пикап-РСЗО" противника был уничтожен", - сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, в ходе очередного разведывательно-боевого вылета воздушная разведка выявила передвижение противника на багги к передовым позициям. Ударом FPV-дрона транспорт с пехотой ВСУ был уничтожен.
"Также на одном из участков линии боевого соприкосновения ударом дрона-"камикадзе" новороссийских десантников была уничтожена роботизированная платформа (наземный робототехнический комплекс) противника, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и материальных средств", - дополнили в МО РФ.
Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ
Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ
