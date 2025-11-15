Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожают технику ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, подразделения БПС отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают демонстрировать высокую эффективность в применении ударных беспилотных систем. Операторы FPV-дронов разведчиков-десантников ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ ", - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что, выполняя разведывательные задачи в районе населенных пунктов Степногорск и Приморское в Запорожской области, операторы БПЛА обнаружили движущийся пикап ВСУ с установкой РСЗО.

"Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил автомобиль противника. Затем операторы дрона-"камикадзе" серией ударов поразили пусковую установку и салон автомобиля, в результате чего кустарный "пикап-РСЗО" противника был уничтожен", - сообщили в МО РФ

По данным ведомства, в ходе очередного разведывательно-боевого вылета воздушная разведка выявила передвижение противника на багги к передовым позициям. Ударом FPV-дрона транспорт с пехотой ВСУ был уничтожен.