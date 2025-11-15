Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российские операторы беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожили на запорожском направлении украинские дроны, которые ВСУ легкомысленно разложили на земле, рассказал РИА Новости техник отдельного взвода БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка с позывным "Сахар".

"За счет того, что повышаем емкость аккумуляторов, мощность передатчиков и чувствительность приемников, удалось улетать на гораздо большее расстояние. Это дает возможность застать врага врасплох и нанести ему решающее поражение", - отметил "Сахар".

По словам бойца, в ходе одного из вылетов дрон-разведчик достиг расстояния около 20 километров, где было обнаружено место запуска БПЛА противника.

"Противник ничего не ожидал - (личный состав - ред.) без брони, в спортивной одежде, выносил дроны. Они лежали прямо на открытой местности, их было видно в объектив. Мы отправили туда больше двадцати "птиц" (ударных дронов - ред.) - уничтожили склад дронов, транспорт, который использовали для подвоза (для живой силы, техники и продовольствия - ред.), и четыре направленные антенны. Ликвидированы шесть человек, включая четырех операторов и взрывотехника", - рассказал он.