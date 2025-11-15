https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055105096.html
Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ
Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ
Российские операторы беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожили на запорожском направлении украинские дроны, которые ВСУ легкомысленно разложили на
Российские операторы беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожили на запорожском направлении украинские дроны, которые ВСУ легкомысленно разложили на земле, рассказал РИА Новости техник отдельного взвода БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка с позывным "Сахар".
Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ
Российские военные уничтожили дроны, которые ВСУ разложили на земле
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российские операторы беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожили на запорожском направлении украинские дроны, которые ВСУ легкомысленно разложили на земле, рассказал РИА Новости техник отдельного взвода БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка с позывным "Сахар".
"За счет того, что повышаем емкость аккумуляторов, мощность передатчиков и чувствительность приемников, удалось улетать на гораздо большее расстояние. Это дает возможность застать врага врасплох и нанести ему решающее поражение", - отметил "Сахар".
По словам бойца, в ходе одного из вылетов дрон-разведчик достиг расстояния около 20 километров, где было обнаружено место запуска БПЛА противника.
"Противник ничего не ожидал - (личный состав - ред.) без брони, в спортивной одежде, выносил дроны. Они лежали прямо на открытой местности, их было видно в объектив. Мы отправили туда больше двадцати "птиц" (ударных дронов - ред.) - уничтожили склад дронов, транспорт, который использовали для подвоза (для живой силы, техники и продовольствия - ред.), и четыре направленные антенны. Ликвидированы шесть человек, включая четырех операторов и взрывотехника", - рассказал он.
"Сахар" также добавил, что рекордная дистанция полета его дрона составила 35 километров. По его словам, это позволяет значительно расширить возможности российских операторов по обнаружению и поражению целей в глубине обороны противника.