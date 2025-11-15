https://ria.ru/20251115/snegopad-2055709541.html
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада - РИА Новости, 18.11.2025
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в субботу на фоне снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-15T13:46:00+03:00
2025-11-15T13:46:00+03:00
2025-11-18T13:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927174552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d67e518c185bf940cca8ca41fcd3ef4.jpg
https://ria.ru/20251117/moskva-2055388308.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927174552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58c8f9977e3e7bab80cbd1014efe2d71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада
Горслужбы следят за состоянием улично-дорожной сети на фоне снегопада в Москве
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в субботу на фоне снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице первый снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется в соответствии с погодной ситуацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.