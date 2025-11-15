Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в субботу на фоне снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице первый снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется в соответствии с погодной ситуацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.