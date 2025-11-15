Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:46 15.11.2025 (обновлено: 13:47 18.11.2025)
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада
москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной из-за снегопада

Горслужбы следят за состоянием улично-дорожной сети на фоне снегопада в Москве

Следы на земле после снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в субботу на фоне снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице первый снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется в соответствии с погодной ситуацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве откроют каток
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
