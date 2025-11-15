Торжество в честь сотрудников налоговой службы прошло в Смоленске

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь сотрудников и ветеранов налоговой службы прошло в Смоленском драматическом театре 14 ноября, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В этом году Федеральная налоговая служба отмечает 35-летний юбилей.

"Работа сотрудников налоговой службы направлена на поддержание финансовой стабильности, от чего напрямую зависит успешное развитие региона и благополучие смолян. Благодаря росту налоговых поступлений создаются условия для реализации национальных проектов и региональных программ, а также выполнения социальных обязательств перед жителями", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

С начала 2025 года в консолидированный бюджет Смоленской области поступило порядка 60 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Губернатор добавил, что особое внимание уделяется взаимодействию с крупными налогоплательщиками и созданию благоприятного инвестиционного климата. ФНС играет в этом процессе ключевую роль. Сегодня в Смоленской области работают порядка 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют почти 40% валового регионального продукта.