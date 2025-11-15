https://ria.ru/20251115/smolensk-2055159710.html
Торжество в честь сотрудников налоговой службы прошло в Смоленске
смоленская область
василий анохин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
смоленск
смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Смоленск
Василий Анохин поздравил сотрудников налоговой службы
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь сотрудников и ветеранов налоговой службы прошло в Смоленском драматическом театре 14 ноября, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В этом году Федеральная налоговая служба отмечает 35-летний юбилей.
"Работа сотрудников налоговой службы направлена на поддержание финансовой стабильности, от чего напрямую зависит успешное развитие региона и благополучие смолян. Благодаря росту налоговых поступлений создаются условия для реализации национальных проектов и региональных программ, а также выполнения социальных обязательств перед жителями", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
С начала 2025 года в консолидированный бюджет Смоленской области поступило порядка 60 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Губернатор добавил, что особое внимание уделяется взаимодействию с крупными налогоплательщиками и созданию благоприятного инвестиционного климата. ФНС играет в этом процессе ключевую роль. Сегодня в Смоленской области работают порядка 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют почти 40% валового регионального продукта.
"Сотрудники налоговой службы участвуют в работе по пресечению нелегальной занятости. Перед ведомством стоит много серьезных задач, которые обусловлены налоговыми изменениями, вступающими в силу с 2026 года. Уверен, что ваш профессионализм и ответственность сотрудников позволят успешно реализовать все намеченные планы. Выражаю благодарность за ваш труд, желаю здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!" - резюмировал губернатор.