Сметанин скептически отозвался о вызове Сафонова в сборную России
Сметанин скептически отозвался о вызове Сафонова в сборную России - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сметанин скептически отозвался о вызове Сафонова в сборную России
Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин заявил РИА Новости, что не понимает вызовов голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в...
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин заявил РИА Новости, что не понимает вызовов голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в сборную России.
В среду сборная России
в Петербурге
сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче со счетом 1:1. Сафонов пропустил мяч после дальнего удара, неудачно оттолкнувшись от газона.
"Сафонов пропустил какой-то нелепый мяч. Естественно, когда тренеры говорят, что мы приглашаем сильнейших, и тех, кто играет в своих чемпионатах, хочется задать вопрос: "А Сафонов играет?" Нет. Зачем его было приглашать? Есть хорошие игроки из того же "Краснодара", других команд", - сказал Сметанин.
Присоединившийся к "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Люка Шевалье
. Согласно порталу Transfermarkt, переход Шевалье в августе обошелся парижанам в 40 миллионов евро. Голкипер отыграл 17 матчей, пропустил 18 мячей и в семи встречах отыграл на ноль.
"Не могу сказать, что это бездарно потраченное время, кое-какой опыт Сафонов все равно получил, но ему надо играть. А этого не происходит", - добавил он.