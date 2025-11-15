Сметанин скептически отозвался о вызове Сафонова в сборную России

"Сафонов пропустил какой-то нелепый мяч. Естественно, когда тренеры говорят, что мы приглашаем сильнейших, и тех, кто играет в своих чемпионатах, хочется задать вопрос: "А Сафонов играет?" Нет. Зачем его было приглашать? Есть хорошие игроки из того же "Краснодара", других команд", - сказал Сметанин.