"СКА-Нефтяник" победил "СКА - Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл клуб "СКА-Уральский трубник" из Свердловской области в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-15T08:55:00+03:00
2025-11-15T08:55:00+03:00
2025-11-19T22:13:00+03:00
