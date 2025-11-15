Рейтинг@Mail.ru
08:55 15.11.2025 (обновлено: 22:13 19.11.2025)
"СКА-Нефтяник" победил "СКА - Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
"СКА-Нефтяник" победил "СКА - Уральский трубник" в матче ЧР по бенди

СКА-Нефтяник обыграл СКА-Уральский трубник в чемпионате России по бенди

Хоккеисты "СКА-Нефтяника" радуются забитому мячу
Хоккеисты СКА-Нефтяника радуются забитому мячу - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "СКА-Нефтяника" радуются забитому мячу. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл клуб "СКА-Уральский трубник" из Свердловской области в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в субботу в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счетом 7:4. В составе победителей отличились Николай Коньков (5-я минута), Александр Егорычев (9 и 87), Владимир Каланчин (14 и 64), Туомас Мяаття (22) и Дмитрий Сидоров (49). За "СКА-Уральский трубник" по два мяча забросили Егор Филиппов (38 и 69) и Эмиль Бихузин (60 и 72).
"СКА-Нефтяник" стартовал с двух побед в текущем сезоне, на счету клуба "СКА-Уральский трубник" по победе и поражению.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Саяны" в матче открытия ЧР по хоккею с мячом
12 ноября, 14:19
 
