В Курской области возбудили дело после гибели четырех человек в гараже
14:10 15.11.2025 (обновлено: 14:20 15.11.2025)
В Курской области возбудили дело после гибели четырех человек в гараже
Уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки по факту гибели четырех молодых людей от отравления угарным газом в курском Железногорске,... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
курская область
россия
железногорск
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
россия
железногорск
происшествия, курская область, россия, железногорск , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Железногорск , Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Курский Следком/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где были обнаружены тела четырех человек в гараже в курском Железногорске
© Фото : Курский Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где были обнаружены тела четырех человек в гараже в курском Железногорске
КУРСК, 15 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки по факту гибели четырех молодых людей от отравления угарным газом в курском Железногорске, сообщили в Следственном комитете по Курской области.
Ранее в следственном комитете по региону сообщалось, что проводится процессуальная проверка по факту гибели четырех человек, которые, предварительно, отравились угарным газом, их тела были отправлены на вскрытие. Следователи сообщали, что двое 20-летних парней и две девушки в возрасте 22 и 28 лет распивали спиртное в автомобиле в закрытом помещении гаража, где двигатель машины был включен, после их тела были обнаружены собственником гаража.
Курске по результатам процессуальной проверки по факту гибели четырех молодых людей в гараже возбуждено уголовное дело. 14 ноября текущего года в Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области поступило сообщение об обнаружении в гараже... тел четырех молодых людей. По результатам проводимой процессуальной проверки данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – сообщили в Telegram-канале СК России по Курской области.
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
ПроисшествияКурская областьРоссияЖелезногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
