В Курской области возбудили дело после гибели четырех человек в гараже

Ранее в следственном комитете по региону сообщалось, что проводится процессуальная проверка по факту гибели четырех человек, которые, предварительно, отравились угарным газом, их тела были отправлены на вскрытие. Следователи сообщали, что двое 20-летних парней и две девушки в возрасте 22 и 28 лет распивали спиртное в автомобиле в закрытом помещении гаража, где двигатель машины был включен, после их тела были обнаружены собственником гаража.