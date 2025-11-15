https://ria.ru/20251115/sk-2055168628.html
В Курской области возбудили дело после гибели четырех человек в гараже
КУРСК, 15 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки по факту гибели четырех молодых людей от отравления угарным газом в курском Железногорске, сообщили в Следственном комитете по Курской области.
Ранее в следственном комитете по региону сообщалось, что проводится процессуальная проверка по факту гибели четырех человек, которые, предварительно, отравились угарным газом, их тела были отправлены на вскрытие. Следователи сообщали, что двое 20-летних парней и две девушки в возрасте 22 и 28 лет распивали спиртное в автомобиле в закрытом помещении гаража, где двигатель машины был включен, после их тела были обнаружены собственником гаража.
"В Курске
по результатам процессуальной проверки по факту гибели четырех молодых людей в гараже возбуждено уголовное дело. 14 ноября текущего года в Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области
поступило сообщение об обнаружении в гараже... тел четырех молодых людей. По результатам проводимой процессуальной проверки данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – сообщили в Telegram-канале СК
России по Курской области.
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.