"Сочи" — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 15 ноября и начнется в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
15 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
01:15 • Даниил Сероух
(Илья Николаев, Илья Сушко)
27:18 • Рафаэль Бикмуллин
(Макс Эллис, Кэмерон Ли)
41:32 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Жан-Кристоф Боден)
58:29 • Макс Эллис
04:51 • Ник Меркли
(Джейк Бисхофф, Borna Rendulic)
12:19 • Borna Rendulic