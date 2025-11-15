Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября
Хоккей
Хоккей
 
14:00 15.11.2025
"Сочи" — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября
"Сочи" — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
хоккей
анонсы и трансляции матчей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
шанхайские драконы
2025
1920
1920
true
анонсы и трансляции матчей, континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, шанхайские драконы
Хоккей, Анонсы и трансляции матчей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, Шанхайские драконы

"Сочи" — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября

Хоккеисты и зрители в ледовом дворце "Большой"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 15 ноября и начнется в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
4 : 2
Шанхайские Драконы
01:15 • Даниил Сероух
(Илья Николаев, Илья Сушко)
27:18 • Рафаэль Бикмуллин
(Макс Эллис, Кэмерон Ли)
41:32 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Жан-Кристоф Боден)
58:29 • Макс Эллис
04:51 • Ник Меркли
(Джейк Бисхофф, Borna Rendulic)
12:19 • Borna Rendulic
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАнонсы и трансляции матчейКХЛ 2025-2026ХК СочиШанхайские драконы
 
Матч-центр
 
