"Сибирь" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября
12:30 15.11.2025
"Сибирь" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября
"Сибирь" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Хоккей, Сибирь, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Сибирь" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 15 ноября

Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Трактор" (Челябинск)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Сибирь" и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало

Встреча состоится 15 ноября и начнется в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
15 ноября 2025 • начало в 13:30
Завершен
Сибирь
2 : 3
Динамо Москва
01:15 • Тимур Ахияров
(Кирилл Рассказов)
27:59 • Скотт Уилсон
(Давид Фарранс, Иван Климович)
10:52 • Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Артем Сергеев)
25:39 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
30:26 • Никита Гусев
(Седрик Пакетт, Даниил Пыленков)
