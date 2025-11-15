Рейтинг@Mail.ru
Монтаж 12-метрового ёлочного шара завершают в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:38 15.11.2025 (обновлено: 14:39 18.11.2025)
Монтаж 12-метрового ёлочного шара завершают в Москве
Монтаж 12-метрового ёлочного шара завершают в Москве
Монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ завершают в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.11.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Монтаж 12-метрового ёлочного шара завершают в Москве

Монтаж ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ завершают в Москве

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"Новогодний шар у входа ВДНХ
Новогодний шар у входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
Новогодний шар у входа ВДНХ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ завершают в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ. Шар состоит из нескольких частей – рамы основания, нижней и верхней полусфер, поверх них крепятся декоративные панели", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Опрос показал, сколько туристов посетили новогодние локации в Москве
11 ноября, 10:36
Отмечается, что нижняя и верхняя полусферы сделаны из стальных плоских ферм (каркасов) и связей с установленными поверх обрешетками, которые точно повторяют геометрию шара. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой.
"В нижней части огромного шара сделаны два прохода – горожане смогут пройти сквозь него и сделать праздничные фото на фоне огней. Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - подчеркивается в сообщении.
Новогоднее украшение и здание павильона №1 Центральный на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Праздник к нам приходит, или Как Москва готовится к Новому году
14:03
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
