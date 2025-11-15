https://ria.ru/20251115/shar-2055728228.html
Монтаж 12-метрового ёлочного шара завершают в Москве
https://ria.ru/20251111/moskva-2054115055.html
https://realty.ria.ru/20251118/moskva-2055703579.html
москва
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ завершают в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ. Шар состоит из нескольких частей – рамы основания, нижней и верхней полусфер, поверх них крепятся декоративные панели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нижняя и верхняя полусферы сделаны из стальных плоских ферм (каркасов) и связей с установленными поверх обрешетками, которые точно повторяют геометрию шара. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой.
"В нижней части огромного шара сделаны два прохода – горожане смогут пройти сквозь него и сделать праздничные фото на фоне огней. Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - подчеркивается в сообщении.