Монтаж 12-метрового ёлочного шара завершают в Москве

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ завершают в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершаем монтаж 12-метрового ёлочного шара около арки Главного входа ВДНХ. Шар состоит из нескольких частей – рамы основания, нижней и верхней полусфер, поверх них крепятся декоративные панели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нижняя и верхняя полусферы сделаны из стальных плоских ферм (каркасов) и связей с установленными поверх обрешетками, которые точно повторяют геометрию шара. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой.

"В нижней части огромного шара сделаны два прохода – горожане смогут пройти сквозь него и сделать праздничные фото на фоне огней. Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.