Российские шахматисты поборются за выход в 1/4 финала КМ на тай-брейке
Российские шахматисты Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Алексей Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T16:34:00+03:00
Российские шахматисты поборются за выход в 1/4 финала КМ на тай-брейке
