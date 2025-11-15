Рейтинг@Mail.ru
Российские шахматисты поборются за выход в 1/4 финала КМ на тай-брейке
16:34 15.11.2025 (обновлено: 16:55 15.11.2025)
Российские шахматисты поборются за выход в 1/4 финала КМ на тай-брейке
Российские шахматисты Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Алексей Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Российские шахматисты поборются за выход в 1/4 финала КМ на тай-брейке

© официальная страница Андрея Есипенко ВКонтактеАндрей Есипенко
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские шахматисты Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Алексей Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
В субботу во второй партии пятого круга Гребнев и Есипенко второй раз сыграли друг с другом вничью (1-1), а Дубов еще раз поделил очки с американцем Сэмом Шенклендом (1-1).
Тай-брейки пятого круга состоятся в воскресенье.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
