23:18 15.11.2025
Певицу Seville наградили "Зеленым Граммофоном"
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Певицу Seville наградили "Зеленым Граммофоном"

Seville вручили "Зеленый Граммофоном" за поддержку экологичного образа жизни

© Предоставлено пресс-службой "Русской МедиагруппыПевица Seville
Певица Seville - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певица Seville стала лауреатом специальной премии "Зеленый Граммофоном" за вовлеченность в проблемы окружающей среды и экологии, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
"Спасибо за зеленую статуэтку. Это очень почетно и ответственно для меня. Я посвящаю свою жизнь музыке, которая может помочь и поддержать как хороший друг в нужный момент. Также и природа. Она дает нам силы, энергию, делает наш мир ярким и прекрасным. "Зеленый Граммофон" предполагает экологичный образ жизни, а это то, к чему должен стремиться каждый человек, независимо от того, чем он занимается. Как здорово, когда мы, люди, все стремимся к лучшей версии себя с заботой о природе", – сказала Seville.
Как отмечают в пресс-службе, певицу выбрали лауреатом специальной номинации, как "одну из наиболее ярких молодых исполнительниц, которая обладает живой вовлеченной аудиторией". Награду Seville вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Зеленая статуэтка присуждается с 2022 года исполнителям в рамках премии "Золотой Граммофон". Ранее обладателями "Зеленого Граммофона" от "Русского Радио" и Росприроднадзора стали Алсу, Юлианна Караулова и Дима Билан.
Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) во время интервью на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой граммофон в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон"
