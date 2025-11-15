Певицу Seville наградили "Зеленым Граммофоном"

https://ria.ru/20251115/seville-2055044773.html
2025-11-15T23:18:00+03:00
шоубиз
музыка
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
"русская медиагруппа"
юлианна караулова
алсу (алсу абрамова)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певица Seville стала лауреатом специальной премии "Зеленый Граммофоном" за вовлеченность в проблемы окружающей среды и экологии, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
"Спасибо за зеленую статуэтку. Это очень почетно и ответственно для меня. Я посвящаю свою жизнь музыке, которая может помочь и поддержать как хороший друг в нужный момент. Также и природа. Она дает нам силы, энергию, делает наш мир ярким и прекрасным. "Зеленый Граммофон" предполагает экологичный образ жизни, а это то, к чему должен стремиться каждый человек, независимо от того, чем он занимается. Как здорово, когда мы, люди, все стремимся к лучшей версии себя с заботой о природе", – сказала Seville.
Как отмечают в пресс-службе, певицу выбрали лауреатом специальной номинации, как "одну из наиболее ярких молодых исполнительниц, которая обладает живой вовлеченной аудиторией". Награду Seville вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Зеленая статуэтка присуждается с 2022 года исполнителям в рамках премии "Золотой Граммофон". Ранее обладателями "Зеленого Граммофона" от "Русского Радио" и Росприроднадзора стали Алсу, Юлианна Караулова и Дима Билан.