Певицу Seville наградили "Зеленым Граммофоном"

"Спасибо за зеленую статуэтку. Это очень почетно и ответственно для меня. Я посвящаю свою жизнь музыке, которая может помочь и поддержать как хороший друг в нужный момент. Также и природа. Она дает нам силы, энергию, делает наш мир ярким и прекрасным. "Зеленый Граммофон" предполагает экологичный образ жизни, а это то, к чему должен стремиться каждый человек, независимо от того, чем он занимается. Как здорово, когда мы, люди, все стремимся к лучшей версии себя с заботой о природе", – сказала Seville.