15:52 15.11.2025 (обновлено: 16:01 15.11.2025)
Вучич против национализации NIS, сообщила министр энергетики Сербии
Перед кабмином Сербии лежит тяжелое решение о национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), президент Александр Вучич и многие министры... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром
Джедович-Ханданович: Сербия должна принять решение тяжелое решение о NIS

БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Перед кабмином Сербии лежит тяжелое решение о национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), президент Александр Вучич и многие министры против, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и выразила ожидание на понимание российской стороны.
Джедович-Ханданович накануне сказала, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. В субботу она заявила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании.
"Как министр энергетики считаю, что перед нами тяжелые решения – проводить ли отъем компании и после этого устанавливать и возмещать ущерб. Знаю, что президент (Александр) Вучич против национализации, как и многие из нас в правительстве и вне правительства Сербии, и мы это много раз повторяли. Завтра в 11.00 (13.00 мск - ред.) будет внеочередное заседание правительства, на котором присутствует президент государства, могу сказать, что не допустим, чтобы наша страна оказалась под угрозой", - сказала глава минэнерго на брифинге в субботу.
Она добавила, что Сербии предстоят одни из самых тяжелых решений в ее истории.
"Надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть. Потому что мы невиновные оказались в этой тяжелой ситуации, ведется политическая и геополитическая война, а мы, как малая страна, должны платить высокую цену. Малая страна, которая только хотела быть честной и корректной по отношению ко всем нашим партнерам и друзьям", - отметила сербский министр.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
