Вучич против национализации NIS, сообщила министр энергетики Сербии

БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Перед кабмином Сербии лежит тяжелое решение о национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), президент Александр Вучич и многие министры против, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и выразила ожидание на понимание российской стороны.

Джедович-Ханданович накануне сказала, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. В субботу она заявила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании.

"Как министр энергетики считаю, что перед нами тяжелые решения – проводить ли отъем компании и после этого устанавливать и возмещать ущерб. Знаю, что президент ( Александр) Вучич против национализации, как и многие из нас в правительстве и вне правительства Сербии , и мы это много раз повторяли. Завтра в 11.00 (13.00 мск - ред.) будет внеочередное заседание правительства, на котором присутствует президент государства, могу сказать, что не допустим, чтобы наша страна оказалась под угрозой", - сказала глава минэнерго на брифинге в субботу.

Она добавила, что Сербии предстоят одни из самых тяжелых решений в ее истории.

"Надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть. Потому что мы невиновные оказались в этой тяжелой ситуации, ведется политическая и геополитическая война, а мы, как малая страна, должны платить высокую цену. Малая страна, которая только хотела быть честной и корректной по отношению ко всем нашим партнерам и друзьям", - отметила сербский министр.

Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.

Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.

Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.