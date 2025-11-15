Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России

Валерий Карпин обронил тут, что уволить из сборной России его могут хоть завтра. Кто же приехал к нам в гости, чтобы эту теорию реализовать? РИА Новости Спорт рассказывает, насколько страшны соперники нашей национальной команды.

Санчеса и Видаля хотите?

Сборная Чили прилетела в дождливый Сочи еще 11 ноября. К этому сроку россияне успели провести открытую тренировку в Новогорске и вылететь в Санкт-Петербург на матч против команды Перу (1:1).

Чилийцы далеки от своей лучшей формы в XXI веке. По состоянию на 2025 год это предпоследняя сборная Южной Америки по уровню, если судить по отборочному турниру чемпионата мира. Ниже располагаются только боливийцы, которых сборная России в октябре обыграла со счетом 3:0. Сейчас этой команде далеко до образца 2015 и 2016 годов, когда она дважды подряд оставляла Лионеля Месси и его сборную Аргентины без Кубка Южной Америки.

Сейчас это команда, собранная из парней, выступающих на родине или других южноамериканских странах, а также в командах второго эшелона ведущих европейских чемпионатов.

В субботу на поле "Фишта" не стоит ждать звезд класса Алексиса Санчеса и Артуро Видаля, которые дебютировали за команду около 20 лет назад. Самыми статусными игроками можно назвать защитника Гильермо Марипана из "Торино" , который играл с Александром Головиным в "Монако", и Габриэля Суасо из "Севильи".

© Getty Images / Alessandro Sabattini Защитник Гильермо Марипана из "Торино" © Getty Images / Alessandro Sabattini Защитник Гильермо Марипана из "Торино"

Только один футболист в этом составе становился чемпионом в Европе — Дарио Осорио выиграл с "Мидтьюлландом" чемпионат Дании. В этом числе мог бы оказаться экс-форвард ЦСКА Виктор Давила, но его выступление за мексиканскую "Америку" не убедило тренеров.

Путеводителем чилийцев по Сочи стал полузащитник одноименной команды Игнасио Сааведра: "Рад, что сборная моей страны побывает там, где я живу. Никогда не думал, что это возможно".

Сын министра ошарашил всех

Гости настроены по-боевому. 23-летний полузащитник легендарного "Коло-Коло" Висенте Писарро, младший сын министра спорта Чили Хайме Писарро, ошарашил заявлением: "Нам важно доминировать. Будет большой матч".

Большей дипломатии можно было дождаться от сына главы МИД Чили, если бы его дети играли за сборную. О желании доминировать на поле сборной России не заявляли даже представители сборных Ирана, Сербии, Нигерии и Перу, которые входят в 50 сильнейших национальных команд мира.

Исполняющий же обязанности главного тренера сборной Чили 46-летний Николас Кордова был более уважителен: "У сборной России сейчас много неофициальных матчей, но для нас это важная игра против хорошего соперника".