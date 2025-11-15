Рейтинг@Mail.ru
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России
Футбол
 
10:10 15.11.2025
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России
Валерий Карпин обронил тут, что уволить из сборной России его могут хоть завтра. Кто же приехал к нам в гости, чтобы эту теорию реализовать? РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
футбол
сборная россии по футболу
чили
валерий карпин
авторы риа новости спорт
сборная россии по футболу, чили, валерий карпин
Футбол, Сборная России по футболу, Чили, Валерий Карпин, Авторы РИА Новости Спорт
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России

Сборная России по футболу 15 ноября сыграет против команды Чили в Сочи

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
© РИА Новости / Михаил Киреев
Андрей Михайлов
Андрей Михайлов
Корреспондент РИА Новости Спорт
Валерий Карпин обронил тут, что уволить из сборной России его могут хоть завтра. Кто же приехал к нам в гости, чтобы эту теорию реализовать? РИА Новости Спорт рассказывает, насколько страшны соперники нашей национальной команды.

Санчеса и Видаля хотите?

Сборная Чили прилетела в дождливый Сочи еще 11 ноября. К этому сроку россияне успели провести открытую тренировку в Новогорске и вылететь в Санкт-Петербург на матч против команды Перу (1:1).
Чилийцы далеки от своей лучшей формы в XXI веке. По состоянию на 2025 год это предпоследняя сборная Южной Америки по уровню, если судить по отборочному турниру чемпионата мира. Ниже располагаются только боливийцы, которых сборная России в октябре обыграла со счетом 3:0. Сейчас этой команде далеко до образца 2015 и 2016 годов, когда она дважды подряд оставляла Лионеля Месси и его сборную Аргентины без Кубка Южной Америки.
Сейчас это команда, собранная из парней, выступающих на родине или других южноамериканских странах, а также в командах второго эшелона ведущих европейских чемпионатов.
В субботу на поле "Фишта" не стоит ждать звезд класса Алексиса Санчеса и Артуро Видаля, которые дебютировали за команду около 20 лет назад. Самыми статусными игроками можно назвать защитника Гильермо Марипана из "Торино" , который играл с Александром Головиным в "Монако", и Габриэля Суасо из "Севильи".
© Getty Images / Alessandro SabattiniЗащитник Гильермо Марипана из "Торино"
Только один футболист в этом составе становился чемпионом в Европе — Дарио Осорио выиграл с "Мидтьюлландом" чемпионат Дании. В этом числе мог бы оказаться экс-форвард ЦСКА Виктор Давила, но его выступление за мексиканскую "Америку" не убедило тренеров.
Путеводителем чилийцев по Сочи стал полузащитник одноименной команды Игнасио Сааведра: "Рад, что сборная моей страны побывает там, где я живу. Никогда не думал, что это возможно".

Сын министра ошарашил всех

Гости настроены по-боевому. 23-летний полузащитник легендарного "Коло-Коло" Висенте Писарро, младший сын министра спорта Чили Хайме Писарро, ошарашил заявлением: "Нам важно доминировать. Будет большой матч".
Большей дипломатии можно было дождаться от сына главы МИД Чили, если бы его дети играли за сборную. О желании доминировать на поле сборной России не заявляли даже представители сборных Ирана, Сербии, Нигерии и Перу, которые входят в 50 сильнейших национальных команд мира.
Исполняющий же обязанности главного тренера сборной Чили 46-летний Николас Кордова был более уважителен: "У сборной России сейчас много неофициальных матчей, но для нас это важная игра против хорошего соперника".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин и Матвей Сафонов
В сборной России матч из-за повреждений матч пропустят игроки "Локомотива" Александр Сильянов и Дмитрий Баринов. После матча с перуанцами к ним добавился Матвей Сафонов из "ПСЖ" — с ним все в порядке, просто получил отдых. Не стоит ждать выхода защитника "Динамо" Максима Осипенко и полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука.
 
Футбол
Сборная России по футболу
Чили
Валерий Карпин
 
Матч-центр
 
