В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса

"В настоящий момент в аэропорту "Гагарин" авиационными властями введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. На данный момент на вылет задерживаются два рейса в Москву и Махачкалу. На прилет задерживаются также два рейса из Санкт-Петербурга и Москвы. С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.