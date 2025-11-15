https://ria.ru/20251115/saratov-2055211333.html
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса
Два авиарейса задерживаются на вылет и столько же на прилет в Саратове в связи с введенными Росавиацией ограничениями, сообщает пресс-служба аэропорта... РИА Новости, 15.11.2025
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса
В Саратове из-за ограничений задерживаются два рейса на вылет и два на прилет