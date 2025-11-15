Рейтинг@Mail.ru
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/saratov-2055211333.html
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса - РИА Новости, 15.11.2025
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса
Два авиарейса задерживаются на вылет и столько же на прилет в Саратове в связи с введенными Росавиацией ограничениями, сообщает пресс-служба аэропорта... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:54:00+03:00
2025-11-15T19:54:00+03:00
саратов
москва
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315775_0:152:3069:1878_1920x0_80_0_0_6dead8af2609dbbd432a11c844f40fc6.jpg
https://ria.ru/20251115/rejsy-2055161883.html
саратов
москва
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315775_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_770636083b1b95d7d2bee57ef02dc853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, москва, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Москва, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Саратове из-за ограничений задержали четыре авиарейса

В Саратове из-за ограничений задерживаются два рейса на вылет и два на прилет

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкВ международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
В международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Роман Пятаков
Перейти в медиабанк
В международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Два авиарейса задерживаются на вылет и столько же на прилет в Саратове в связи с введенными Росавиацией ограничениями, сообщает пресс-служба аэропорта "Гагарин".
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Саратове ввели в 19.02 мск.
«

"В настоящий момент в аэропорту "Гагарин" авиационными властями введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. На данный момент на вылет задерживаются два рейса в Москву и Махачкалу. На прилет задерживаются также два рейса из Санкт-Петербурга и Москвы. С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Более 20 рейсов задерживаются на вылет из "Пулково"
12:53
 
СаратовМоскваМахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала