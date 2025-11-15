Euroclear готов судиться с ЕС в случае конфискации российских активов

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Euroclear допускает подачу иска против ЕС в случае конфискации средств российских инвесторов, заявила газете Monde глава бельгийского депозитария Валери Урбан.

"Это не исключено", — ответила она на соответствующий вопрос.

Это может произойти, если совет директоров сочтет, что фидуциарные обязательства Euroclear поставлены под сомнение.

Урбан подчеркнула, что конфискация замороженных активов Банка России стала бы нарушением международного права, и Москва могла бы оспорить такое решение в суде.

Она также признала, что угрозы изъять российские резервы тревожат многих клиентов, в том числе арабских и китайских, поскольку это ударило бы по инвестициям в ЕС.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины . ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".

Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.

По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии , которые будут длиться "бесконечно".

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.