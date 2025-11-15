Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"

"Они (министры - ред.) добились того, чтобы гарантии, которые были в законе 2023 года, были отменены. Они проголосовали за полномочия распоряжаться акциями и имуществом, что противоречит конституции и неприкосновенности частной собственности. Они уже проголосовали за послабления, чтобы специальный коммерческий администратор не подчинялся административному и судебному контролю, и это выходит за рамки национального и европейского правового порядка", - приводит слова президента БТА.