Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл" - РИА Новости, 15.11.2025
14:28 15.11.2025
Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"
Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"
Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"
Назначение главы агентства по доходам Болгарии Румена Спецова специальным управляющим "Лукойла" в стране противоречит болгарской конституции, заявил глава... РИА Новости, 15.11.2025
Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"

Радев: назначение спецуправляющего активами "Лукойла" противоречит конституции

© AP Photo / Kenzo TribouillardПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение главы агентства по доходам Болгарии Румена Спецова специальным управляющим "Лукойла" в стране противоречит болгарской конституции, заявил глава государства Румен Радев.
Ране агентство БТА сообщало, что министры Болгарии назначили Спецова спецуправляющим активами "Лукойла" в стране.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла"
13 ноября, 19:32
"Они (министры - ред.) добились того, чтобы гарантии, которые были в законе 2023 года, были отменены. Они проголосовали за полномочия распоряжаться акциями и имуществом, что противоречит конституции и неприкосновенности частной собственности. Они уже проголосовали за послабления, чтобы специальный коммерческий администратор не подчинялся административному и судебному контролю, и это выходит за рамки национального и европейского правового порядка", - приводит слова президента БТА.
По словам Радева, согласно действующему законодательству, специальный коммерческий управляющий должен разработать подробный шестимесячный план действий, который затем должен быть представлен на утверждение в Совет безопасности при Совете министров, чего не было сделано.
Ранее агентство БТА сообщало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: страны Европы и Ближнего Востока начали драку за активы "Лукойла"
11 ноября, 18:55
 
