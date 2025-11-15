Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства - РИА Новости, 15.11.2025
01:47 15.11.2025 (обновлено: 11:56 15.11.2025)
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства - РИА Новости, 15.11.2025
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства
Министерство иностранных дел Румынии устроило спектакль, чтобы необоснованно обвинить Россию в нарушении румынского воздушного пространства, сообщила в... РИА Новости, 15.11.2025
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства

Посольство РФ в Румынии отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии устроило спектакль, чтобы необоснованно обвинить Россию в нарушении румынского воздушного пространства, сообщила в Facebook* пресс-служба российского посольства в Бухаресте.
Ранее в пятницу посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии, где ему продемонстрировали обломки якобы российского беспилотника.
«
"МИД Румынии для российского посла было организовано театрализованное представление с фотосессией, которое должно было убедить общественность в "очередном" нарушении Российской Федерацией суверенитета и воздушного пространства Румынии…", — говорится в заявлении.
В дипмиссии назвали подобное представление в "высшей степени неуместным". Там отметили, что представленные якобы обломки российского беспилотника не являются доказательствами без предъявления данных о маршруте БПЛА. В посольстве также заметили, что, судя по обломкам, дрон не разбился, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только за пределами Румынии.
Посол Липаев разъяснил румынским дипломатам, что ВС России никогда не целятся по гражданским объектам, в то время как украинские боевики, которые не способны поразить защищенные военные объекты, наносят удары по гражданским.
"Во избежание случайного падения сбиваемых беспилотных летательных аппаратов было рекомендовано прекратить накачку оружием антинародного режима во главе с Владимиром Зеленским и его кликой, узурпировавшим власть в стране", — добавили в дипмиссии.
Аналогичный инцидент произошел в сентябре. Тогда румынское Министерство национальной обороны заявило о нарушении воздушного пространства страны дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван в МИД Румынии, при этом никаких доказательств происхождения беспилотника ему также не предоставили.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ранее утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреРоссияРумынияБухарестВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинFacebook
 
 
