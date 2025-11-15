https://ria.ru/20251115/rossiya-2055223180.html
Глава Химок поздравила золотых юбиляров с 50-летием совместной жизни
Глава Химок поздравила золотых юбиляров с 50-летием совместной жизни - РИА Новости, 15.11.2025
Глава Химок поздравила золотых юбиляров с 50-летием совместной жизни
Глава Химок Елена Землякова поздравила пару, которая отмечает 50-летний юбилей совместной жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова поздравила пару, которая отмечает 50-летний юбилей совместной жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.
Золотой юбилей супружеской жизни отмечает пара из Химок
- Валерий и Любовь Буйленко. Ровно 50 лет назад они поженились в Химкинском отделе ЗАГС. С семейным праздником их поздравила глава Химок.
"Поздравляю Валерия Яковлевича и Любовь Петровну с золотым юбилеем и желаю им крепкого здоровья, счастья и бодрости духа. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и теплом, как и в тот день, когда вы сказали друг другу "да"!" - отметила Землякова.
Юбиляры познакомились в студенческие годы, когда учились вместе в Московском автодорожном институте. Валерий работал в органах внутренних дел России
, а Любовь посвятила себя работе в страховой компании правоохранительных органов.
Пара воспитала двух дочерей — Оксану и Светлану, и двоих внуков — Матвея и Юлию.
Супругам передали подарки от администрации городского округа и губернатора Московской области Андрея Воробьева
.