Первый снег в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке
Первый снег в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке
Первый снег в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке
Первый снег в нынешнем сезоне в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:08:00+03:00
2025-11-15T18:08:00+03:00
2025-11-15T18:55:00+03:00
общество
москва
михаил леус
день народного единства
москва
общество, москва, михаил леус, день народного единства
Общество, Москва, Михаил Леус, День народного единства
Первый снег в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке
Первый снег в нынешнем сезоне в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке