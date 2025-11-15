Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из Иордании во втором из двух запланированных товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Встреча прошла в субботу в городе Манавгат и завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Помалюк (12-я минута).