Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче
Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче
2025-11-15T15:25:00+03:00
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из Иордании во втором из двух запланированных товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Встреча прошла в субботу в городе Манавгат и завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Помалюк (12-я минута).
В первом матче, который состоялся в четверг, 13 ноября, также сильнее была сборная России (6:1).