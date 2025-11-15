Рейтинг@Mail.ru
Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Футбол
 
15:25 15.11.2025
Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче
Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче
Юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из Иордании во втором из двух запланированных товарищеских матчей на... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Юношеская сборная России обыграла иорданцев в товарищеском матче

Юношеская сборная России по футболу победила иорданцев в товарищеском матче

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из Иордании во втором из двух запланированных товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Встреча прошла в субботу в городе Манавгат и завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Помалюк (12-я минута).
В первом матче, который состоялся в четверг, 13 ноября, также сильнее была сборная России (6:1).
Российские юниоры победили футболистов из Бахрейна
