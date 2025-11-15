Рейтинг@Mail.ru
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби - РИА Новости, 15.11.2025
15:03 15.11.2025
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби
Трое школьников из Москвы взяли первое место на международном чемпионате RoboCup, проходившем в Абу-Даби, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. РИА Новости, 15.11.2025
москва, абу-даби, россия, сергей собянин, в мире
Москва, Абу-Даби, Россия, Сергей Собянин, В мире
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Трое московских школьников выиграли международный чемпионат RoboCup в Абу-Даби

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трое школьников из Москвы взяли первое место на международном чемпионате RoboCup, проходившем в Абу-Даби, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
"Московские школьники отлично выступили на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби... Девятиклассники Вера Гасан из школы №1514, Дмитрий Моисеев из школы №1547 и десятиклассник Владислав Закиров из школы Центра педагогического мастерства взяли первое место на чемпионате", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр Москвы добавил, что всего 13 московских участников заняли призовые места или были отмечены в номинациях. Россию представляли 18 команд, пять из них — из Москвы. Роботы, созданные россиянами, как отметил Собянин, лучше всего справились с заданиями.
Глава столицы уточнил, что перед участниками стояла задача сделать автономных роботов, играющих в футбол. На групповом этапе машины соревновались друг с другом и набирали баллы. Жюри оценивало корректность поведения роботов и их действия. Лучшие вышли в финал, где проводились матчи на вылет.
МоскваАбу-ДабиРоссияСергей СобянинВ мире
 
 
