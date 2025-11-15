https://ria.ru/20251115/rossiya-2055176474.html
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби - РИА Новости, 15.11.2025
Трое школьников из Москвы победили на чемпионате RoboCup в Абу-Даби
Трое школьников из Москвы взяли первое место на международном чемпионате RoboCup, проходившем в Абу-Даби, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:03:00+03:00
москва
абу-даби
россия
сергей собянин
в мире
