Ефимов: в Перове по КРТ построят современное жилье

"По проекту КРТ в Перове планируется построить дома для реализации программы реновации общей площадью свыше 79 тысяч квадратных метров. Все новостройки будут предусматривать паркинги для жителей. Во дворах запроектированы детские площадки и другие благоустроенные общественные пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.