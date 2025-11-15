https://ria.ru/20251115/rossiya-2055089393.html
Ефимов: в Перове по КРТ построят современное жилье
Ефимов: в Перове по КРТ построят современное жилье - РИА Новости, 15.11.2025
Ефимов: в Перове по КРТ построят современное жилье
Современное жилье построят в районе Перово на востоке Москвы в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:06:00+03:00
2025-11-15T12:06:00+03:00
2025-11-15T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Перове по КРТ построят современное жилье
Ефимов: в Перове в рамках КРТ построят современное жилье
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости
. Современное жилье построят в районе Перово на востоке Москвы в рамках проекта
КРТ, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По проекту КРТ в Перове планируется построить дома для реализации программы реновации общей площадью свыше 79 тысяч квадратных метров. Все новостройки будут предусматривать паркинги для жителей. Во дворах запроектированы детские площадки и другие благоустроенные общественные пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на первых этажах для жильцов разместят магазины, предприятия малого бизнеса и сервисные службы. Благодаря этому в городе дополнительно появится около 160 рабочих мест.
Новые дома позволят обеспечить новым жильем около 1,8 тысячи горожан, указывается в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
отметил, что благодаря новому жилью по реновации удается экономить до 40% энергоресурсов по сравнению по старыми пятиэтажками.