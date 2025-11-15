Посол выразил надежду на обсуждение Россией и Анголой прямого авиасообщения

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Вопрос о возобновлении прямых авиаперелётов между Россией и Анголой может быть рассмотрен на ближайшей сессии межправительственной комиссии двух стран, сообщил в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.