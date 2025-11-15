Груздев заявил об интересе России к сотрудничеству с Индией в области ж/д

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в области железнодорожного машиностроения, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.

"Сегодня изучаются перспективы расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Реализуемый сегодня российско-индийской компанией Kinet Railway Solutions проект - как раз прекрасный пример промышленной кооперации, которую мы хотели бы масштабировать в перспективе. Это очень крупный проект с последовательной локализацией производства вагонов здесь, с индийским партнером, вовлечением в эту кооперацию и российских, и местных производителей сырья, материалов, компонентов и систем", - сказал Груздев

Он отметил, что в перспективе на базе этой кооперационной программы должен быть сформирован промышленный кластер.

"Такие форматы сотрудничества мы хотели бы активно продвигать в будущем и в других отраслях", - добавил Груздев.