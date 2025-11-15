Рейтинг@Mail.ru
Груздев заявил об интересе России к сотрудничеству с Индией в области ж/д - РИА Новости, 15.11.2025
09:49 15.11.2025
Груздев заявил об интересе России к сотрудничеству с Индией в области ж/д
Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в области железнодорожного машиностроения, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ... РИА Новости, 15.11.2025
экономика, россия, индия, махараштра, алексей груздев, трансмашхолдинг
Экономика, Россия, Индия, Махараштра, Алексей Груздев, Трансмашхолдинг
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в области железнодорожного машиностроения, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Сегодня изучаются перспективы расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Реализуемый сегодня российско-индийской компанией Kinet Railway Solutions проект - как раз прекрасный пример промышленной кооперации, которую мы хотели бы масштабировать в перспективе. Это очень крупный проект с последовательной локализацией производства вагонов здесь, с индийским партнером, вовлечением в эту кооперацию и российских, и местных производителей сырья, материалов, компонентов и систем", - сказал Груздев.
Он отметил, что в перспективе на базе этой кооперационной программы должен быть сформирован промышленный кластер.
"Такие форматы сотрудничества мы хотели бы активно продвигать в будущем и в других отраслях", - добавил Груздев.
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграл в Индии в международном тендере на разработку, производство и сервисное обслуживание в течение 35 лет 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat для Индийских железных дорог. В настоящее время в городе Латуре (штат Махараштра) завершается модернизация производственной площадки и организовано обучение персонала на базе собственного образовательного центра. Активно строится депо в городе Джодхпуре (штат Раджастхан). Работает инжиниринговый центр в городе Хайдерабаде (штат Телангана).
Россия и Индия могут сотрудничать в области беспилотников, заявил Груздев
