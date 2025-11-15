В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Соответственно ГОСТу красную икру можно хранить год", - сообщил он.

По его словам, срок может незначительно варьироваться от способа консервации. "Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет", - пояснил глава ведомства.

Ранее, в сентябре, Шестаков заявил РИА Новости, что объема производства красной икры в России достаточно, граждане не останутся без нее на Новый год. При этом он не стал комментировать ситуацию с ценами на этот деликатес. Позже он объяснил, что на фоне хорошей путины этого года красная икра и рыба могут подешеветь к зимним праздникам.