Рейтинг@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/rosrybolovstvo-2055142646.html
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру - РИА Новости, 15.11.2025
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру
Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:19:00+03:00
2025-11-15T10:19:00+03:00
экономика
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_4b234e8fca4eb79a5d331b36a65492f9.jpg
https://ria.ru/20251008/ikra-2046987259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6d5bba6a6392be17843ddf963dc15490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру

Шестаков: красную икру можно хранить в холодильнике год

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Соответственно ГОСТу красную икру можно хранить год", - сообщил он.
По его словам, срок может незначительно варьироваться от способа консервации. "Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет", - пояснил глава ведомства.
Ранее, в сентябре, Шестаков заявил РИА Новости, что объема производства красной икры в России достаточно, граждане не останутся без нее на Новый год. При этом он не стал комментировать ситуацию с ценами на этот деликатес. Позже он объяснил, что на фоне хорошей путины этого года красная икра и рыба могут подешеветь к зимним праздникам.
В конце октября Шестаков заявил журналистам, что добыча лососевых в России в 2025 году практически завершена и добыто в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину, - 335 тысяч тонн.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В России стабилизировались цены на красную икру
8 октября, 09:05
 
ЭкономикаРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала