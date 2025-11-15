https://ria.ru/20251115/rosrybolovstvo-2055142646.html
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру
Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 15.11.2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Соответственно ГОСТу красную икру можно хранить год", - сообщил он.
По его словам, срок может незначительно варьироваться от способа консервации. "Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет", - пояснил глава ведомства.
Ранее, в сентябре, Шестаков
заявил РИА Новости, что объема производства красной икры в России
достаточно, граждане не останутся без нее на Новый год. При этом он не стал комментировать ситуацию с ценами на этот деликатес. Позже он объяснил, что на фоне хорошей путины этого года красная икра и рыба могут подешеветь к зимним праздникам.
В конце октября Шестаков заявил журналистам, что добыча лососевых в России в 2025 году практически завершена и добыто в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину, - 335 тысяч тонн.