Врио экзарха РПЦ в Западной Европе провел богослужение в новом статусе

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков) провел первое богослужение в качестве временного управляющего экзархатом Западной Европы, сказано в сообщении на сайте Корсунской епархии патриаршего экзархата РПЦ в Западной Европе.
Сайт РПЦ опубликовал 8 ноября сообщение, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии "в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством". Причины начатого процесса Церковь не обнародовала.
Временное управление экзархатом Западной Европы, а также Корсунской и Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии, согласно сайту РПЦ, поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (Головкову).
"В субботу, 15 ноября 2025 года, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, управляющий Патриаршим экзархатом Западной Европы и Корсунской епархией, совершил Божественную литургию в Трехсвятительском храме в Париже – историческом кафедральном храме Корсунской епархии. Это богослужение стало первой Божественной литургией, которую митрополит Марк совершил в пределах Корсунской епархии в качестве управляющего Патриаршим экзархатом Западной Европы", - сказано в сообщении.
Патриарший экзархат Западной Европы включает епархии на территории Лихтенштейна, Монако, Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Андорры, Испании, Португалии, Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, а также приходы РПЦ в Италии, на Мальте и в Сан-Марино. Корсунская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ во Франции, Швейцарии, Лихтенштейне и Монако.