Рейтинг@Mail.ru
Врио экзарха РПЦ в Западной Европе провел богослужение в новом статусе - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:22 15.11.2025 (обновлено: 20:44 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/religiya-2055215071.html
Врио экзарха РПЦ в Западной Европе провел богослужение в новом статусе
Врио экзарха РПЦ в Западной Европе провел богослужение в новом статусе - РИА Новости, 15.11.2025
Врио экзарха РПЦ в Западной Европе провел богослужение в новом статусе
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков) провел первое богослужение в качестве временного управляющего экзархатом Западной Европы, сказано в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:22:00+03:00
2025-11-15T20:44:00+03:00
религия
западная европа
италия
лихтенштейн
русская православная церковь
московский патриархат
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144206/40/1442064068_0:642:1362:1408_1920x0_80_0_0_b884a89abbfe0fecc44f57098597aae4.jpg
https://ria.ru/20251111/suvorov-2054134906.html
западная европа
италия
лихтенштейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144206/40/1442064068_0:514:1362:1536_1920x0_80_0_0_8d597d61c45f850ff7dac00d09564074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западная европа, италия, лихтенштейн, русская православная церковь, московский патриархат, в мире
Религия, Западная Европа, Италия, Лихтенштейн, Русская православная церковь, Московский Патриархат, В мире
Врио экзарха РПЦ в Западной Европе провел богослужение в новом статусе

Врио экзарха РПЦ в Западной Европе Марк провел богослужение в новом статусе

© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкМитрополит Рязанский и Михайловский Марк
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков) провел первое богослужение в качестве временного управляющего экзархатом Западной Европы, сказано в сообщении на сайте Корсунской епархии патриаршего экзархата РПЦ в Западной Европе.
Сайт РПЦ опубликовал 8 ноября сообщение, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии "в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством". Причины начатого процесса Церковь не обнародовала.
Временное управление экзархатом Западной Европы, а также Корсунской и Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии, согласно сайту РПЦ, поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (Головкову).
"В субботу, 15 ноября 2025 года, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, управляющий Патриаршим экзархатом Западной Европы и Корсунской епархией, совершил Божественную литургию в Трехсвятительском храме в Париже – историческом кафедральном храме Корсунской епархии. Это богослужение стало первой Божественной литургией, которую митрополит Марк совершил в пределах Корсунской епархии в качестве управляющего Патриаршим экзархатом Западной Европы", - сказано в сообщении.
Патриарший экзархат Западной Европы включает епархии на территории Лихтенштейна, Монако, Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Андорры, Испании, Португалии, Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, а также приходы РПЦ в Италии, на Мальте и в Сан-Марино. Корсунская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ во Франции, Швейцарии, Лихтенштейне и Монако.
Портрет Александра Суворова. Художник Карл Штейбен - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Комиссия РПЦ поддержала идею канонизации Суворова, рассказал протоирей
11 ноября, 11:49
 
РелигияЗападная ЕвропаИталияЛихтенштейнРусская православная церковьМосковский ПатриархатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала