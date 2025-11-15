Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека
07:23 15.11.2025 (обновлено: 09:12 15.11.2025)
При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека
При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека
Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в городе Ершов Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
россия
происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека

При пожаре в Саратовской области погибли двое взрослых и двое детей

© СУ СК России по Саратовской областиПоследствия пожара в частном доме в Саратовской области. Кадр из видео
Последствия пожара в частном доме в Саратовской области. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© СУ СК России по Саратовской области
Последствия пожара в частном доме в Саратовской области. Кадр из видео
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в городе Ершов Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном СУСК.
"Следствием установлено, что 15 ноября 2025 года в ночное время в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Восточной города Ершова, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше", - уточняет следственное управление в Telegram-канале.
В пресс-службе ГУМЧС по Саратовской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 0.34 мск, частный саманный дом полностью сгорел на площади 40 квадратных метров, в тушении участвовали три пожарных расчета.
В пресс-службе СУСК добавили, что погибшим взрослым было 37 и 45 лет. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина", - добавили в ведомстве.
Последствия пожара в частном доме в Пензе. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
