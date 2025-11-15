При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека

САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в городе Ершов Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном СУСК.

В пресс-службе ГУМЧС по Саратовской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 0.34 мск, частный саманный дом полностью сгорел на площади 40 квадратных метров, в тушении участвовали три пожарных расчета.