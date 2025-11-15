При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека

САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в городе Ершов Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном СУСК.
"Следствием установлено, что 15 ноября 2025 года в ночное время в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Восточной города Ершова, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше", - уточняет следственное управление в Telegram-канале.
В пресс-службе ГУМЧС по Саратовской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 0.34 мск, частный саманный дом полностью сгорел на площади 40 квадратных метров, в тушении участвовали три пожарных расчета.
В пресс-службе СУСК добавили, что погибшим взрослым было 37 и 45 лет. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина", - добавили в ведомстве.