При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного пожара в частном доме в Пензе в субботу, возгорание ликвидировано, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:48:00+03:00
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
2025
