При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека
06:48 15.11.2025 (обновлено: 07:26 15.11.2025)
При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека
При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2025
При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного пожара в частном доме в Пензе в субботу, возгорание ликвидировано, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 15.11.2025
Новости
происшествия, пенза, мчс россии
Происшествия, Пенза, МЧС России
При пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека

МЧС: при пожаре в частном доме в Пензе погибли два человека

Последствия пожара в частном доме в Пензе. Кадр из видео
Последствия пожара в частном доме в Пензе. Кадр из видео
© МЧС Пензенской области
Последствия пожара в частном доме в Пензе. Кадр из видео
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного пожара в частном доме в Пензе в субботу, возгорание ликвидировано, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Сегодня в 1.13 поступило сообщение о горении частного жилого дома площадью 120 квадратных метров на 1-м Суходольном проезде. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими два человека", - уточнило ведомство в Telegram-канале.
В МЧС добавили, что к тушению привлекалось семь единиц техники и 24 человека личного состава. На месте работают пожарные дознаватели, выясняющие причину трагедии.
