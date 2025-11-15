Рейтинг@Mail.ru
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график - РИА Новости, 15.11.2025
09:00 15.11.2025
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график - РИА Новости, 15.11.2025
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график
Все пассажирские поезда в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России, которые были задержаны, введены в график, сообщает компания... РИА Новости, 15.11.2025
общество, россия, гранд сервис экспресс
Общество, Россия, Гранд Сервис Экспресс
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график

Задержанные поезда с Крымом и материковой частью России возобновили движение

© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все пассажирские поезда в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России, которые были задержаны, введены в график, сообщает компания "Гранд сервис экспресс".
"Все поезда "Таврия", задержанные 14 ноября, введены в график, либо прибыли на станции на значения", - говорится в сообщении.
Как сообщал перевозчик в пятницу, было задержано 12 составов утром, а к концу дня количество поездов, следовавших с опозданием, снизилось до двух.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются
22 августа, 09:18
 
ОбществоРоссияГранд Сервис Экспресс
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
