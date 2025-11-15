https://ria.ru/20251115/poezda-2055130840.html
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график
Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все пассажирские поезда в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России, которые были задержаны, введены в график, сообщает компания "Гранд сервис экспресс".
"Все поезда "Таврия", задержанные 14 ноября, введены в график, либо прибыли на станции на значения", - говорится в сообщении.
Как сообщал перевозчик в пятницу, было задержано 12 составов утром, а к концу дня количество поездов, следовавших с опозданием, снизилось до двух.