Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Архивное фото

Задержанные поезда в сообщении с Крымом ввели в график

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все пассажирские поезда в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России, которые были задержаны, введены в график, сообщает компания "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия", задержанные 14 ноября, введены в график, либо прибыли на станции на значения", - говорится в сообщении.