Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

За свой прокат Петросян получила 78,83 балла. На второй позиции расположилась Алина Горбачева (68,86), третьей идет Ксения Гущина (68.07).

Произвольную программу одиночницы представят в воскресенье.