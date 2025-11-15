https://ria.ru/20251115/petrosyan-2055176942.html
Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве - 15.11.2025
Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
За свой прокат Петросян получила 78,83 балла. На второй позиции расположилась Алина Горбачева (68,86), третьей идет Ксения Гущина (68.07).
Произвольную программу одиночницы представят в воскресенье.
В сентябре 18-летняя Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).