Овчинский: свыше 150 семей переехали на юго-востоке Москвы по реновации
Овчинский: свыше 150 семей переехали на юго-востоке Москвы по реновации
Свыше 150 семей на юго-востоке Москвы переехали в новостройку на Ташкентской улице в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
15.11.2025
2025-11-15T10:23:00+03:00
2025-11-15T10:23:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Свыше 150 семей на юго-востоке Москвы переехали в новостройку на Ташкентской улице в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что летом текущего года москвичи района Выхино-Жулебино начали заселение в новостройку, которую построили благодаря префаб-технологиям.
"Они позволяют изготавливать части зданий на производстве, после чего их уже в готовом виде привозят для установки на стройплощадку. Благодаря этому сроки строительства сокращаются на 30–50 процентов. В доме на Ташкентской оборудовали 238 квартир с улучшенной отделкой. На сегодня новоселье в нем отпраздновали свыше 150 семей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Для комфортного переезда участников программы реновации им бесплатно предоставили транспорт и грузчиков, добавляется в пресс-релизе.
Всего в Выхино-Жулебине в рамках реновации переселят около 5,8 тысячи семей, проживающих в 60 старых домах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что новые дома по реновации позволяют экономить до 40% энергоресурсов, если сравнивать с пятиэтажками старого жилого фонда.